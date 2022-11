Bolsonaro volta ao local de trabalho após 20 dias longe do Palácio do Planalto

Após semanas ausente, o presidente Jair Bolsonaro (PL) retorna, nesta quarta-feira (23) ao Palácio do Planalto. O Chefe do Executivo tem na agenda oficial uma reunião com seu ex-ministro do Desenvolvimento Regional e senador eleito Rogério Marinho (PL-RN).

Há pelo menos 20 dias Bolsonaro não comparecia ao local de trabalho. Desde que foi derrotado nas urnas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Executivo diminuiu não só sua agenda oficial como a presença nas redes sociais.

Os únicos momentos em que ele quebrou o silêncio após a vitória do petista foram em dois pronunciamentos. O primeiro foi um vídeo onde pediu que apoiadores deixassem de interditar vias como forma de protesto, e o segundo foi uma entrevista coletiva na qual não citou Lula, nem admitiu a derrota nas urnas.

