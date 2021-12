Ex-bolsonarista, Frota declara apoio a Freixo nas eleições para o governo do Rio em 2022

Na publicação feita no Twitter, Frota desejou feliz Natal a Freixo e disse que quer vê-lo no comando do Rio

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) aproveitou uma mensagem de Natal do deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) para declarar o seu apoio ao parlamentar pelo governo do Rio de Janeiro em 2022.

Na publicação feita no Twitter, Frota desejou feliz Natal a Freixo e disse que quer vê-lo no comando do Rio. “Tenho certeza que fará o melhor Governo de todos os tempos. Renovação, empenho, trabalho e dedicação. Boa sorte. Ahh o Frota está apoiando no Rio o Freixo? Tô”, escreveu.

Frota compartilhou um vídeo publicado por Freixo com uma mensagem de Natal e um pedido de “vacinas já”.

Valeu @MarceloFreixo bom Natal,boa sorte ,obrigado pela mensagem, e em 22 quero te ver Governador do Rio de Janeiro tenho certeza que fará o melhor Governo de todos os tempos. Renovação, empenho ,trabalho e dedicação .Boa sorte . Ahh o Frota está apoiando no Rio o Freixo ? Tô pic.twitter.com/cuMJFVoSxG — Alexandre Frota 777 (@77_frota) December 25, 2021

Alexandre Frota foi eleito pelo PSL para o seu primeiro mandato em 2018 na chamada "onda bolsonarista", que elegeu diversos apoiadores do presidente Bolsonaro sem nenhuma experiência política. Frota, no entanto, rompeu com o atual governo já em 2019 e filiou-se ao PSDB.

O ex-bolsonarista também usou o seu perfil no Twitter para rebater críticas ao seu posicionamento em apoio ao deputado do PSB. "Achei engraçado algumas pessoas, aliás poucas, criticando minha escolha pelo @MarceloFreixo no Rio. A maioria aprovou, quem não gostou vai ter que engolir FREIXO IN RIO. Conversei muito com Marcelo nesses três anos, suas ideias sobre o Rio, como tem se preparado, estudado", escreveu.

Para as eleições presidenciais, o tucano declarou apoio ao pré-candidato eleito pelo partido, João Doria.

