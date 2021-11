Megaoperação contra jogo do bicho apreendeu carros de luxo, barras de ouro e mais de R$ 700 mil

Políticos, empresários e servidores públicos da Capital e do Interior Sul do Estado foram alvos de uma megaoperação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta quinta-feira, 18, que investiga um esquema criminoso de exploração do jogo do bicho em diversas cidades cearenses. Denominada de Públio VarínioPúblio Varínio foi um político romano ascendente e rival de Claudio Glabro (também político) em 73 a.C. É retratado por historiadores como um homem ambicioso e que considera insignificantes seus rivais. Embora tivesse arrogância e prepotência como principais características, Varinius era querido por muitos devido ao seu jeito sociável e facilidade com as palavras. (Fonte: Spartacus Brasil)<br> , a ofensiva cumpriu 97 mandados de busca e apreensão e prendeu cinco suspeitos em flagrante. Os 213 policiais envolvidos na força-tarefa ainda apreenderam mais de R$ 700 mil em espécie, duas barras de ouro, celulares, jóias e 39 carros de luxo.



Entre os investigados estão o presidente e o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo (PTB) e Capitão Vieira (PTB), respectivamente, além do também vereador Beto Primo (PSDB). A Justiça determinou, a pedido da PC-CE, o afastamento dos três parlamentares por 180 dias, prazo que pode ser renovado por igual período do andamento do inquérito policial. Eles também tiveram bens móveis e imóveis sequestrados, contas bancárias bloqueadas e estão proibidos de movimentar valores em fundos de investimento.



Além dos vereadores, também foram afastados de seus cargos dois servidores da Prefeitura de Juazeiro do Norte e um da Universidade Regional do Cariri (Urca). Eles são suspeitos de terem praticado diversos crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção passiva, ativa e fraude em licitações. As investigações indicam que os agentes públicos teriam ligação direta com os empresários apontados como chefes da organização criminosa. A Polícia Civil não divulgou o nome deles.



Segundo o titular da Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato (DRPC), Giuliano Sena, a quadrilha movimentou cerca de R$ 400 milhões entre os anos de 2016 e 2020. A investigação iniciou em 2019. “Inicialmente os alvos eram os exploradores do jogo do bicho aqui no Cariri e Centro-Sul, mas no trilhar da investigação, descobriu-se que alguns bicheiros eram vereadores ou tinham parentes na Câmara de Juazeiro do Norte".

Depois, a Polícia descobtiu que esses mesmos vereadores e alguns ex-vereadores tinham relações com o serviço público municipal. "Tráfico de influência, liberação de veículos, prevaricação, corrupção ativa e passiva, peculato… E aí a investigação tomou outro rumo”, detalhou o delegado durante coletiva de imprensa nesta quinta, 18, na sede da DRPC.



Ainda de acordo com Sena, além de envolvimento no jogo do bicho, dois dos parlamentares investigados também teriam se beneficiado com processos licitatórios fraudulentos durante a gestão do ex-prefeito Arnon Bezerra (PTB).

De acordo com o delegado, havia direcionamentos para que a Prefeitura comprasse material de construção destinado a obras públicas nas empresas registradas em nome de “laranjas”, que repassavam as quantias ilícitas aos vereadores.



Prisões



De acordo com as investigações, o esquema de exploração do jogo do bicho seria comandado por cinco empresários do Cariri e Centro-Sul. A PC-CE solicitou a prisão de todos eles, mas não teve o pedido atendido pelo Judiciário. Contudo, foram determinadas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Os investigados têm até 48 horas para se apresentarem voluntariamente à Célula Regional de Monitoração Eletrônica, em Juazeiro do Norte, onde o equipamento deve ser instalado. Caso descumpram a determinação, estarão sujeitos à prisão preventiva.



Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, nesta quinta, 18, cinco pessoas foram presas em flagrante, sendo duas por porte ilegal de arma de fogo e três por exploração de jogos de azar. O local específico das prisões não foi divulgado. A operação foi realizada em Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Santana do Cariri, Várzea Alegre e Fortaleza.



Novo presidente



Como o afastamento do presidente e do 1º vice-presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, o 2º vice-presidente da casa, William Bazilio (PMN), foi alçado ao posto máximo do legislativo. Ele ficará na presidência de forma interina até que haja eventual determinação judicial. O vereador comandou a sessão ordinária realizada na tarde desta quinta, 18, mas não fez nenhuma menção à nova composição da mesa diretora.



O POVO entrou em contato com a assessoria jurídica da casa, que informou ter sido notificada sobre a decisão judicial a poucas horas da sessão. O ofício, ao qual a reportagem teve acesso com exclusividade (pdf disponível abaixo), também determina que sejam cancelados, em até 48 horas, todos os logins e senhas de acesso a computadores ou redes privadas dos três parlamentares afastados.

Clique aqui para baixar o PDF.



Com a suspensão dos mandatos dos vereadores, três suplentes devem ser convocados nos próximos dias para assumir as cadeiras que ficaram vagas: Auricélia Bezerra (PTB), Romão França (PTB) e Jesualdo Duarte (PSDB). Pelo regimento interno da casa, mesmo com o afastamento, Darlan Lobo, Capitão Vieira e Beto Primo continuarão recebendo remuneração referente ao cargo. Os pagamentos só são cancelados em caso de cassação dos mandatos.



Posicionamentos



O POVO procurou, na noite desta quinta, 18, os três vereadores afastados de suas funções em Juazeiro do Norte. Darlan Lobo e Capitão Vieira não atenderam ou retornaram as ligações. Já Beto Primo, que participa de um evento nacional do setor calçadista em Gramado (RS), informou que ainda não havia tomado conhecimento sobre o teor das investigações. “No momento, não posso nem me pronunciar porque não sei sequer do que estão me acusando. Agora, lógico que decisão judicial não se discute, se cumpre”, disse o parlamentar, acrescentando que irá se reunir com seus advogados nesta sexta-feira, 19, quando regressa a Juazeiro, para estudar a melhor estratégia de defesa. “Espero que as investigações esclareçam verdadeiramente os fatos”, finalizou.



A Universidade Regional do Cariri (Urca), que teve um servidor do seu quadro de pessoal afastado em decorrência das investigações, afirmou ainda não ter sido oficialmente notificada sobre a decisão (leia o despacho no pdf abaixo) até a noite de hoje. O mesmo foi dito pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, que teve dois agentes suspensos. A reportagem não conseguiu contato com o ex-prefeito Arnon Bezerra para comentar as suspeitas de fraude em licitações durante o período em que ele governou a cidade. (Colaborou Wesley Júnior - Crato)

Clique aqui para baixar o PDF.

Confira a íntegra da coletiva de imprensa na DRPC do Crato:

