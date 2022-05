Vereadores de Juazeiro do Norte retornam à Câmara após 180 dias afastados

O afastamento dos parlamentares ocorreu na esteira da Operação Públio Vatínio, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará que investiga suspeitas de crimes contra a administração pública e envolvimento com jogo do bicho

Três vereadores da cidade de Juazeiro do Norte, no cariri cearense, retornarão às atividades legislativas após um período de 180 dias de afastamento solicitado pela Justiça. O presidente da Câmara, Darlan Lobo (PTB), o vice-presidente Capitão Vieira (PTB) e Beto Primo (PSDB) estarão de volta ao dia a dia do Legislativo a partir da quarta-feira, 18.

O afastamento dos parlamentares ocorreu na esteira da Operação Públio Vatínio, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará que investiga suspeitas de crimes contra a administração pública e envolvimento com jogo do bicho.

Os vereadores retornam às funções devido a uma resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) que impede afastamento de parlamentares eleitos por período superior a 180 dias. As informações são do repórter Guilherme Carvalho, da Rádio CBN Cariri.

Embora o retorno esteja confirmado, os vereadores podem ser novamente afastados a depender do andamento das diligências. Já a vereadora Auricélia Bezerra (MDB) deve ser efetivada no cargo após o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidir pela cassação do vereador Davi Araújo (PTB) por abuso de poder econômico em 2020.

Em seis meses, a Câmara de Juazeiro do Norte registrou cinco afastamentos de vereadores e polêmicas envolvendo eleição para composição de uma nova Mesa Diretora.



