Três jovens ficam feridos após van bater em bloqueio de bolsonaristas no Paraná

Três adolescentes ficaram feridos na madrugada deste sábado, 19, após o veículo em que estavam bater em um bloqueio feito por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que questionam o resultado das eleições no Paraná. Os jovens estavam com colegas e uma professora indo em direção ao Parque Beto Carrero World para realizar uma excursão.



Conforme o Sindicato dos professores e funcionários de escola do Paraná (APP Sindicato), o grupo seguia pela rodovia, em União de Vitória, quando foram surpreendidos com uma barreira de terra no meio da via. A entidade lamentou o caso e cobrou providências imediatas do governo do Estado.

"Graças à perícia do motorista, os ferimentos registrados são superficiais, mas as consequências da irresponsabilidade poderiam ser muito mais graves", ressaltou o sindicato pelas redes sociais.

O motorista não conseguiu desviar a tempo e o veículo colidiu com a obstrução, conforme o dono da van, Valmir Bufafa Rocha, relatou ao portal G1. Segundo ele, o acidente poderia ter sido "pior", já que outro veículo, no sentido oposto, também atingiu os morros de terra que bloqueiam a rodovia.

"Na hora do acidente tinha um outro carro no mesmo local, que bateu no sentido contrário em uma das 'caçambadas' de terra que estava na pista. Meu motorista para não bater de frente nele, puxou para o lado e acabou batendo a van no lado direito também", afirmou Valmir.

Na van, além do condutor, estavam 12 adolescentes e a professora. Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que os três adolescentes feridos com o impacto foram levados para Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da região. Nenhum dos manifestantes responsáveis pelo bloqueio ilegal foi identificado, mas agentes da corporação seguem realizando diligências.

Na última atualização da PRF, a pista em União de Vitória estava parcialmente interditada, devido ao bloqueio feito por manifestantes. O novo boletim divulgado pela PRF na manhã deste sábado, 19, informou que ainda há 29 pontos de bloqueios em rodovias federais do País realizados por manifestantes golpistas que rejeitam o resultado do 2º turno das eleições. As interdições, segundo a corporação, são registradas no Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.



