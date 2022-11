Veja quem são todos os nomes do Ceará na equipe de transição de Lula

Ao todo, 11 nomes do Ceará foram indicados para a transição do governo Lula. Ex-governador e senador eleito Camilo Santana integra a lista

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) anunciou, nesta quarta-feira, a composição final da equipe de transição do governo Lula (PT). Entre os 300 nomes que foram confirmados no grupo, um total de 11 cearenses foram escalados para diferentes áreas temáticas.

Confira as indicações:

Rubens Linhares Mendonça Lopes

Foto: Divulgação / Acrísio Sena RUBENS Linhares é assessor do deputado estadual Acrísio Sena

O primeiro cearense indicado para a equipe foi Rubens Linhares, ou Rubinho, como é conhecido. Ele compõe o GT de Direitos Humanos. Membro do diretório do PT no Ceará, ele foi candidato a vereador de Fortaleza pelo partido, em 2020, mas não foi eleito e ficou na suplência. Linhares também exerce a função de Coordenador Nacional da setorial para pessoas com deficiência do PT e atua como assessor parlamentar do deputado estadual cearense Acrísio Sena (PT).

Helena Martins

Foto: Arquivo pessoal Helena Martins aborda desde a construção de hegemonia na comunicação à desinformação e crescimento da vigilância por meio das redes sociais

Outra cearense indicada, no caso para o núcleo de Comunicação da equipe de transição, foi a professora e jornalista Helena Martins. O nome dela apareceu em uma publicação extra do Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira, 11. “Como pesquisadora, militante pelo direito à comunicação, mulher e nordestina, não faltam pautas coletivas para levarmos ao debate”, escreveu Martins em postagem nas redes sociais no último fim de semana.

Helena é doutora em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB, 2018), com período sanduíche no Instituto Superior de Economia e Gestão (Iseg) da Universidade de Lisboa, financiado pelo Programa de Doutorado-sanduíche no Exterior (PDSE) da Capes. Atualmente, é professora do curso de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFC.

Ela também é editora da Revista EPTIC. Coordenadora do Telas - Laboratório de Pesquisa em Políticas, Tecnologia e Economia da Comunicação. Pesquisadora do GT Economía política de la información, la comunicación y la cultura da Clacso e do grupo Comunicação, Economia Política e Sociedade (OBSCOM/CEPOS). Possui mestrado em Comunicação pela Universidade Federal do Ceará (UFC, 2012) e graduação em Comunicação Social - Jornalismo (2009) pela mesma universidade.

Veveu Arruda (PT)

Foto: DIVULGAÇÃO VEVEU Arruda é professor, advogado, ex-prefeito de Sobral e esposo da governadora Izolda Cela

O ex-prefeito de Sobral, José Clodoveu de Arruda Coelho (PT), conhecido como Veveu Arruda e marido da governadora Izolda Cela (sem partido), foi confirmado como integrante da equipe de transição na última segunda-feira, 14. O petista participará do Grupo de Trabalho da Educação.



O sobralense é professor e advogado. No período de 1997 até 2016 foi secretário municipal, vice-prefeito e prefeito de Sobral, tendo distinção especial a política educacional. A gestão foi marcada com bons números de melhoria rede pública municipal, conforme o índice de Oportunidade da Educação Brasileira o (IOEB), em 2015.

José Pimentel (PT)

Foto: divulgação Sessão especial em homenagem aos 40 anos da Universidade de Fortaleza (Unifor)...Em discurso na tribuna do plenário do Senado, senador José Pimentel (PT-CE).

O ex-senador, ex-deputado federal e ex-ministro José Barroso Pimentel (PT-CE) também nomeado para integrar a equipe de transição. O nome de Pimentel apareceu em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU), referente à última segunda-feira, 14, e assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), que coordena os trabalhos. Pimentel, que tem trajetória política no Ceará, é natural do Piauí e foi escalado para “Cargo Especial de Transição Governamental - CETG, nível IV”.



Camilo Santana (PT)

Foto: AURÉLIO ALVES BRASIL, CEARÁ, FORTALEZA, 29.10.2022: Carreata Lula, com a presença de Camilo Santana / Elmano Freitas / Evandro Leitão e vários apoiadores, com saída do Bairro José Walter passando por vários bairros de Fortaleza. (Foto: Aurelio Alves/ O POVO)

O senador eleito Camilo Santana (PT) foi indicado para a equipe de transição para atuar na área de desenvolvimento regional. Também estão no grupo o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o senador Oto Alencar (PSD-BA), além da socióloga Tânia Barcelar e da economista Esther Bermerguy de Albuquerque.



Jaana Fernandes

Foto: Reprodução/Linkedin A cearense Jaana Flávia Fernandes Nogueira irá integrar a equipe de transição no Grupo de Trabalho da Educação

Cearense e funcionária de carreira do Ministério da Educação (MEC), Jaana Flávia Fernandes Nogueira irá integrar a equipe de transição no Grupo de Trabalho da Educação. A nomeada já foi chefe de gabinete no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) durante a Presidência de Idilvan Alencar, hoje deputado federal reeleito pelo PDT do Ceará e ex-secretário da Educação do Estado.

Arialdo Pinho

Foto: Samuel Setubal/ Especial para Jornal O Povo Secretário do Turismo, Arialdo Pinho

Atual secretário estadual de Turismo, Arialdo Pinho irá para a área de turismo, que acabou tendo uma pasta própria quando Lula assumiu pela primeira vez a Presidência, em 2003. O GT conta ainda com nomes como Carina Câmara, Luiz Barreto, Marcelo Freixo (PSB), Veneziano Vital do Rego, Marta Suplicy, Orsine Oliveira Juniore Chieko Aoki. Em 2022, o titular da pasta teve destacado papel na campanha do governador eleito no Ceará, Elmano de Freitas (PT).



Felipe Matias

Foto: Reprodução/Instagram Felipe Matias Felipe Matias foi anunciado com integrante da equipe de transição de Lula.

O cientista é chefe de Aquicultura e Pesca Artesanal da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e atuará na parte da Pesca. João Matias possui graduação em Engenharia de Pesca e em Administração, MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Engenharia de Pesca, na linha de Aquicultura e Sustentabilidade e mestrado em Administração e Controladoria, na linha de Estratégia e Sustentabilidade. Possui ainda doutorado em Biotecnologia de Recursos Pesqueiros e pós-doutorado em Dinâmica dos Oceanos e da Terra na Universidade Federal Fluminense.

O nomeado foi secretário de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura nos períodos de 05/2005 a 03/ 2012 e 04/2015 a 10/2015. Foi consultor da FAO/ ONU e atuou como Secretário-Executivo da Red de Acuicultura de las Américas. Atualmente tem atuado nas áreas de Gestão Estratégica, Sustentabilidade e Inovações Tecnológicas voltadas para a aquicultura.

Marcelo Uchôa

Foto: REPRODUÇÃO Marcelo Uchôa é advogado, escritor e professor de Direito

O advogado cearense é ex-secretário-especial de Política sobre Drogas do Ceará, durante o primeiro governo Camilo Santana (PT), em 2016. Ele irá integrar a equipe o Grupo de Trabalho de Direitos Humanos.

Wesley Diógenes

Foto: Reprodução / Instagram Wesley Diógenes

Diógenes é engenheiro sanitarista e ambiental, além de porta-voz nacional da Rede. Ele fará parte do conselho político, composto pelos representantes das legendas que integram o base de apoio do futuro governo petista.



Pedro Ivo

Foto: Divulgação Pedro Ivo (à esquerda), Toinha Rocha (meio) e Wesley Diógenes (à direita).

Pedro Ivo (e) é ex-assessor do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e ex-secretário do Meio Ambiente e Planejamento Urbano na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Em sua trajetória política, o ambientalista aproximou-se de Marina Silva, ex-titular do MMA e integrante do grupo de transição para a terceira gestão de Lula à frente do Poder Executivo. O profissional vai desenvolver trabalhos na área ambiental. Ele é fundador da Associação Alternativa Terrazul.

