Empresário identificado como líder de bloqueios em SC seria amigo de Bolsonaro

O empresário Emílio Dalçoquio Neto, identificado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como um dos líderes dos atos antidemocráticos nas rodovias de Santa Catarina, teria relação próxima com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após o fim das eleições e a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o empresário do ramo de transportes fez discurso para um grupo de bolsonaristas e convocou pessoas para os bloqueios.

“Eu não aceito o comunismo! Vamos aguardar as próximas horas e já ver quem tem caminhoneiros e amigos do agronegócio, já vai falando com os amigos de vocês do agronegócio. Por enquanto, pacificamente. Por enquanto”, disse.

No fim do discurso, Dalçoquio ainda ressalta que a fala deve “reverberar para o Brasil inteiro”.

Segundo ofício da PRF, divulgado pelo G1, o empresário e outras 22 pessoas são mencionados como lideranças que atuaram nos bloqueios em Itajaí, além de proprietários de alguns veículos utilizados nos atos.

O bloqueio das rodovias iniciaram no dia 30 de outubro e duraram até o dia 9 de novembro, data em que a PRF desobstruiu todas as estradas federais. Santa Catarina foi um dos estado com a maior quantidade de trechos bloqueados, além de ter registrado o maior número de prisões causadas pelas ocupações ilegais.

De acordo com informações do portal UOL, dias antes do primeiro turno das eleições deste ano, o empresário foi visto conversando com Bolsonaro em uma área restrita de um aeroporto. Na época, o presidente estava em Santa Catarina para um encontro com prefeitos.

Dalçoquio também já apareceu em fotos ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Pelas redes sociais, Dalçoquio negou envolvimento nos atos antidemocráticos e afirmou que se expressa, de maneira pacífica, dentro dos limites previstos na Constituição.

