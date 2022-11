Acompanhe o discurso do presidente eleito Lula na COP 27, no Egito

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27) nesta quarta-feira, 16. Lula subiu ao palco aplaudido pelos presentes e defendeu uma união global para combater questões climáticas. O presidente eleito garantiu um Governo brasileiro com uma agenda climática "prioritária", aliada com o crescimento econômico que preserva a floresta Amazônica.

Em seu discurso, Lula reforçou que o Brasil vai retomar uma política ambiental e irá trabalhar para diminuir o desmatamento."Estou hoje aqui para dizer que o Brasil está pronto para se juntar novamente aos esforços para a construção de um planeta mais saudável. De um mundo mais justo, capaz de acolher com dignidade a totalidade de seus habitantes – e não apenas uma minoria privilegiada."

Lula teceu críticas ao governo do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) e comentou sobre o resultado "acirrado" das eleições. Sua eleição, segundo ele, poderia ajudar a conter o avanço da extrema direita e do negaciosismo climático. "Do resultado da eleição no Brasil dependia não apenas a paz e o bem estar do povo brasileiro, mas também a sobrevivência da Amazônia e, portanto, do nosso planeta", disse.

Acompanhe ao vivo:

