PRF prende 49 pessoas durante oito dias de manifestações golpistas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 49 pessoas durante oito dias de atos antidemocráticos realizados após o resultado das eleições presidenciais. Apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram manifestações golpistas e interditaram rodovias federais em protesto à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os dados, divulgados pela Folha, são referentes ao período do dia 31 de outubro a 8 de novembro.

Foram 13 prisões no estado de Santa Catarina, 5 no Mato Grosso do Sul, 5 no Espírito Santo, 4 no Rio Grande do Sul, 4 em Minas Gerais, 3 em Pernambuco, 2 em Goiás, 2 no Maranhão, 2 em Rondônia, 2 no Paraná, 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Mato Grosso, 1 em Roraima e 1 no Rio Grande do Norte.

Manifestantes foram detidos por crimes como desobediência e atentado ao estado democrático e liberados em seguida.

Na última quarta-feira, 9, a PRF informou que todas as rodovias estão livres de bloqueios e interdições. Apesar da liberação das estradas, grupos bolsonaristas ainda estão concentrados em alguns pontos do país em manifestação contra o resultado das eleições.

O Ministério Público Federal solicitou o afastamento imediato do diretor-geral da PRF Silvinei Vasques. O pedido foi feito sob a justificativa de que Silvinei teria utilizado o cargo de maneira ilícita para pedir votos ao candidato Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o inquérito também irá analisar se houve omissão por parte da PRF na ação contra o bloqueio das rodovias.

