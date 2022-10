Eleições 2022: Lula é eleito presidente com número recorde de votos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito Presidente do Brasil neste domingo, 30 de outubro, e bateu seu próprio recorde ao conquistar o cargo com maior número de votos na história do País. Com 99,99% das urnas apuradas, o petista acumula mais de 60 milhões de votos.

O recorde anterior foi conquistado por Lula em 2006, quando conseguiu a reeleição com 58,3 milhões de votos. Na ocasião, ele disputava a presidência contra Geraldo Alckmin (PSDB), que irá assumir o cargo de vice-presidente na chapa do petista.

Jair Messias Bolsonaro (PL) foi eleito em 2018 com 57,8 milhões de votos. Na disputa eleitoral deste ano, conseguiu chegar em 58,2 milhões de votos.

Cerca de 156,4 milhões de brasileiros estavam aptos para votar em 2022. O número representa um crescimento de 24% comparado a 2006, ano em que Lula conquistou o primeiro recorde. Já em 2018, o número de pessoas aptas no País era de 147 milhões.



A disputa para Presidente de 2022 também foi a mais acirrada da história. Lula obteve 50,90% dos votos, enquanto Bolsonaro teve 49,10%, totalizando uma diferença de 1,8. Anteriormente, a disputa mais acirrada foi de Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) em 2014, quando a petista venceu com a diferença de 3,3 pontos percentuais.

Eleições 2022: os desafios na relação do próximo presidente com o Congresso

A eleição transformou o Congresso Nacional no mais conservador da história do período democrático do País, considerando o resultado obtido nos principais colégios eleitorais.

Os partidos de direita, com predomínio das legendas do Centrão, conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado em disputa.

O Congresso teve uma renovação efetiva de apenas 8% de suas cadeiras nas eleições. O resultado das urnas mostrou que a maioria dos deputados e senadores eleitos já ocupou mandatos, cargos de alto escalão do governo ou é herdeira de tradicionais famílias da política.

Sem contar essas situações, sobram apenas 39 deputados sem vínculo político que tomarão posse em 2023. No Senado, só um senador eleito nunca ocupou antes um cargo público.



