"Perdeu, mané, não amola", responde Barroso a apoiador de Bolsonaro em NY

Ministro do Supremo Tribunal Federal foi abordado por manifestante bolsonarista enquanto chegava a clube social para participar de encontro com empresários

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso voltou a ser abordado nas ruas de Nova York, nos EUA, por manifestantes bolsonaristas inconformados com o resultado das eleições. Em vídeo que circula nas redes sociais, o magistrado perde a paciência com um apoiador do presidente que o questionava sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas: "Perdeu, mané, não amola", retrucou.

Barroso foi provocado por manifestantes quando chegava a um clube social para participar de encontro promovido pelo grupo Lide, entidade empresarial fundada pelo ex-governador de São Paulo João Dória (sem partido).

"O senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte [das urnas] ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro, com todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente", afirmou o bolsonarista enquanto filmava o ministro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso responde bolsonarista em Nova Iorque: “perdeu, mané, não amola”. pic.twitter.com/Wyz8GTl1yV — Eixo Político (@eixopolitico) November 15, 2022

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, acompanhava Barroso no momento da abordagem. Ele também foi alvo de provocações dos manifestantes, às quais respondeu com beijos e um tchauzinho, de forma irônica.

Desde que desembarcaram nos EUA para participar da conferência com empresários, no último domingo, 14, os ministros do STF são alvo de hostilidades frequentes por parte de bolsonaristas que vivem no país norte-americano. Um grupo de manifestantes se mantém concentrado há três dias em frente ao hotel onde os magistrados estão hospedados.

No protesto, de caráter golpista, os apoiadores do presidente pedem a anulação da eleição que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vitorioso, além de intervenção federal. Por segurança, os ministros têm entrada e saída do hotel controlada por escolta policial.



Barroso já havia sido abordado por apoiadores de Bolsonaro no domingo, 14, enquanto caminhava em uma rua da cidade. A cena, gravada e divulgada nas redes sociais, mostra uma mulher perseguindo o ministro nas proximidades da Times Square, um dos principais pontos turísticos do país norte-americano.

Sobre o assunto Camilo Santana é indicado para equipe de transição de Lula

Augusto Aras diz ao STF que consignado do Auxílio Brasil viola Constituição

Governo polonês convoca reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional dt/gw/js/jvb/ap

COP 27: Lula se encontra com Pacheco, comitiva de senadores e Marina Silva

Tags