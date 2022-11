Cid Gomes diz que emendas de bancada foram desvirtuadas

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) defendeu que a bancada do Ceará chegue a um acordo para destinar em bloco as emendas de bancada. Como em anos anteriores, há divergência sobre o uso unificado dos recursos, com tendência de as emendas serem fatiadas para cada deputado federal ou senador pelo Ceará decidir como serão encaminhadas. Cid considera isso desvirtuar o que são as emendas de bancada.

"Cada parlamentar tem direito a emendas individuais. Porém, há também emendas de bancada, num valor maior, que deveriam ser valores para o coletivo definir". Cid ressalta que, nos últimos anos e com oposição dele, o encaminhamento tem sido diferente. "Individualizou-se a emenda de bancada. Isso não tá correto. Emenda de bancada é para o coletivo da bancada decidir se apoia ou não e a gente dessa forma pensar projetos estruturantes para o Estado do Ceará", defendeu.

O senador licenciado ressalta que a ideia não é favorecer uma ou outra administração ou governante. "Não estou falando (em enviar emenda) para o Governo do Estado, para a Prefeitura de Fortaleza, para a Prefeitura de Maracanaú ou para a Prefeitura de Sobral".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele prossegue e detalha a proposta: "O que eu defendo é que a bancada, nesse momento em que se discute o orçamento, se reúna. Abre lá uma agenda para que qualquer pessoa, qualquer cidadão cearense, qualquer entidade cearense, qualquer prefeitura cearense, uma Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza possa ir lá na bancada e dizer: 'Olha, nós estamos vivendo essa situação, o drama assim assado, precisamos de X milhões de reais para resolver ao longo de dois anos. É possível a bancada do Ceará...' Que passa a ser uma instância de as pessoas solucionarem seus problemas, de encontrar formas de financiar o seu projeto", afirma Cid.

O pedetista afirma que essa é a finalidade das emendas de bancada. "É assim que foi pensado, mas desvirtuaram. Desvirtuaram. Emenda de bancada virou um 25 avos dos 22 deputados e 3 senadores. Não tá correto, isso é desvirtuação. E a gente deixa de ter um projeto estruturante no Estado."

Cid apontou que, dividido, o valor das emendas de bancada é de R$ 11 milhões para cada parlamentar destinar. Se aplicado em bloco, o valor se aproxima de R$ 33 milhões.

Cid, licenciado do mandato de senador, participa nesta sexta-feira, 11, de audiência na Assembleia Legislativa do Ceará sobre o orçamento da União para 2023, o primeiro do novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com informações do repórter Filipe Pereira

Sobre o assunto PF abre inquérito contra diretor-geral da PRF por atuação durante e depois das eleições

Geraldo Alckmin viraliza ao usar meias com bolinhas em reunião com políticos

Cearense é indicado para equipe de transição do governo Lula

Elevador despenca com funcionários de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio

Ministério da Defesa diz que relatório não descarta possibilidade de fraude nas urnas

Tags