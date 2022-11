Geraldo Alckmin viraliza ao usar meias com bolinhas em reunião com políticos

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), chamou atenção depois de usar meias com bolinhas brancas. A vestimenta foi utilizada durante encontro com políticos e aliados nesta quinta-feira, 10, em Brasília. A imagem da peça utilizada pelo coordenador de transição de governo viralizou nas redes sociais.

As meias foram associadas a uma nova postura de Alckmin que, segundo internautas, está mais "feliz e mais leve" desde que foi eleito ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu duvido que ele usava isso antes. Ele é um cara mais feliz. Parece que foi resgatado", afirmou homem por meio do seu perfil no Twitter.

E as meias do Alckmin?

E as meias do Alckmin?

Ele nunca foi tão feliz pic.twitter.com/zr866cmJKS November 10, 2022

Outro seguidor levantou a possibilidade de o pessebista utilizar meias temáticas na primeira reunião ministerial. "Se brincar na primeira reunião ministerial, ele vai estar com uma do Patric e do Bob Esponja toda rosa", escreveu.

Até as meias do alckmin ficaram mais felizes depois que ele trocou de galera https://t.co/TWwDu1J0Lt — frança é (@francageorge) November 10, 2022

No mesmo evento ocorrido no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), local onde a equipe de transição está sediada, Lula discursou e se emocionou a reafirmar compromisso para combater a fome no País. O presidente eleito também mencionou que não planeja fazer de Alckmin um ministro de governo.

