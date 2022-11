Fortaleza ultrapassará Ceará em 2023 como cearense com mais participações na Série A

Com o rebaixamento do Ceará para a Série B e a permanência do Fortaleza na Série A, o Tricolor do Pici se tornará, em 2023, o clube cearense com o maior número de participações na elite do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos.

Levando em consideração a Série A de 2023, o Fortaleza soma oito participações: 2003; 2005 e 2006; 2019 a 2023. O Ceará, por outro lado, estacionou em sete: 2010 e 2011; 2018 a 2022.

Considerando todos os clubes nordestinos, quem lidera em participações na Série A durante os pontos corridos é o Bahia (já contando com 2023) e o Sport, ambos com 11. O Vitória, com 10, e o Fortaleza, com oito, aparecem logo atrás no ranking da região.

Tabu dos cinco anos

O Fortaleza pode, na próxima temporada, alcançar um feito histórico e quebrar o tabu dos cinco anos, já que nunca um clube nordestino conseguiu permanecer na elite nacional por seis edições consecutivas. Bahia, Sport, Ceará e agora o Fortaleza são os únicos clubes da região que acumulam cinco participações sequenciais no Brasileirão.