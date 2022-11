Transição: MDB indica Renan Calheiros e Jáder Barbalho

O partido também indicou o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto para a área temática de Indústria e Comércio

O MDB decidiu indicar os senadores Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA) para compor o conselho político da transição de governo. Os nomes foram anunciados pelo presidente nacional do partido, Baleia Rossi, nesta quarta-feira, 9.

"No atual momento, também é fundamental termos parlamentares experientes para a construção de um relacionamento harmônico com o Congresso", publicou Baleia nas redes sociais.

O conselho político da transição é formado por indicações dos partidos que apoiaram o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao longo da campanha ou que embarcaram no novo governo após os resultados.

O partido também indicou o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto para a área temática de Indústria e Comércio da transição de governo. Já o secretário-executivo nacional da sigla, Reinaldo Takarabe, vai atuar no setor de Assistência Social da transição, junto com a senadora Simone Tebet.

"O MDB ainda poderá indicar, nos próximos dias, nomes técnicos para colaborar no time da transição", acrescentou Baleia Rossi, que saiu em defesa da manutenção do pagamento, em 2023, dos R$ 600 a beneficiários do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e do aumento real do salário mínimo, promessas de campanha de Lula.

"Da mesma forma, vamos fazer a defesa da reforma tributária, do pacto federativo e da atualização da tabela do SUS", acrescentou.

