Izolda chega à COP 27 e reafirma acordos sobre hidrogênio verde no Ceará

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), já está em Sharm El Sheik, no Egito, onde participa da Conferência Climática das Nações Unidas, a COP 27. A gestora cearense previu um dia movimentado e repleto de agendas no evento e já começou a divulgar sua passagem pela conferência.

Bom dia a todas e a todos! Já na sede da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27), em Sharm El Sheikh, no Egito. Teremos um dia bem movimentado de agendas por aqui. pic.twitter.com/Owu8Oy5jIl — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) November 9, 2022

Como primeira agenda na COP, a governadora foi a um encontro com Andrew Forrest, CEO da Fortescue Future Industries (FFI), para tratar de questões relacionadas à instalação de uma usina de hidrogênio verde no Ceará.

“Assinamos um novo memorando com a multinacional australiana. A empresa reafirma a intenção da companhia em implementar uma usina de Hidrogênio Verde em nosso Porto do Pecém. O projeto é muito vigoroso, com investimento de 6 bilhões de dólares, e geração de 2.500 empregos durante a fase de construção”, escreveu em seu perfil no Twitter, onde publicou fotos do encontro.

Segundo a governadora, o Estado já possui “24 acordos firmados com grandes empresas para implantação de usinas de H2V”, que devem alavancar a geração de emprego e renda.

Em nossa primeira agenda do dia aqui na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27), no Egito, estive reunida com o CEO da Fortescue Future Industries (FFI), Andrew Forrest. Na ocasião, assinamos um novo memorando com a multinacional australiana. + pic.twitter.com/RuoNiVMiDZ — Izolda Cela (@IzoldaCelaCe) November 9, 2022

Enquanto Izolda está no Egito, o Executivo cearense está sob a chefia da presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Maria Nailde Pinheiro Nogueira. A desembargadora assumiu o cargo diante da ausência do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), que viajou ao exterior. Foi a primeira vez que duas mulheres se revezaram no comando do governo do Ceará.

