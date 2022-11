Um comboio com mais de 100 caminhões chegou a Brasília na tarde desta quarta-feira, 9, e os veículos devem se posicionar em um estacionamento no setor militar urbano, local onde se situam quartéis do Exército. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, que deu declarações à coluna Grande Angular, do Metrópoles.

O secretário também informou que há efetivo para reforçar a segurança do local, caso os caminhoneiros se desloquem para a Esplanada dos Ministérios, que fica próxima do QG do Exército e que continua fechada desde outubro. Parte da categoria dos caminhoneiros apoia o presidente Jair Bolsonaro (PL) e participou de bloqueios nas rodovias federais, registrados após o segundo turno das eleições presidenciais deste ano.

Em 2021, apoiadores de Bolsonaro tomaram a Esplanada após conseguirem ultrapassar uma barreira que impedia o acesso de veículos. À época, manifestantes e caminhões ficaram no espaço nas proximidades do Congresso.



Cerca de 200 caminhões chegam ao DF, rumo ao centro de Brasília. A suspeita é de que tentam acessar a Esplanada dos Ministérios. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai direcionar os veículos ao Quartel General do Exército, onde estão outros manifestantes. pic.twitter.com/2htCHj6Rhi — Renato Souza (@reporterenato) November 9, 2022





