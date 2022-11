Patriota do caminhão diz que temeu a morte ao se agarrar no veículo

O empresário Júnior César Peixoto, que viralizou nas redes sociais após ser carregado na parte externa de um caminhão, relatou nesta segunda-feira, 7, que temeu perder a vida naquele dia. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), ele disse à CNN Brasil que foi a um ato contrário ao resultado das urnas - de caráter antidemocrático - na quarta-feira, 2, e decidiu segurar no limpador do para-brisa do veículo quando o motorista começou a avançar sobre o bloqueio.

"Levantei a mão gesticulando para que ele tivesse um pouco mais de paciência. Só que ele não esperou. Ele acelerou e a minha reação foi segurar no limpador do para-brisa dele", afirmou o bolsonarista ao portal. Em seguida, segundo descreveu o chamado "patriota do caminhão", o veículo ganhou velocidade e seria "fatal" pular antes que ele parasse. "Na minha cabeça, ali seria o meu fim", disse. O caso aconteceu em Caruaru (PE).

Peixoto calcula que o caminhão tenha chegado a alcançar 100 km/h e que, nos cerca de 10 minutos em que ficou agarrado no veículo, seu medo era "não ver mais a sua família".

O episódio teve grande repercussão - imagens de dentro e de fora do caminhão foram gravadas e viralizaram nas redes, inspirando diversos memes. Em um deles, um usuário do Twitter inseriu áudio de Galvão Bueno narrando a vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. Na tentativa de aproveitar a repercussão, uma empresa fabricante de brinquedos anunciou a venda de um boneco em miniatura. A Corbe Toys divulgou a iniciativa alegando que seriam poucas unidades, e oferece ainda um "combo" com o patriota e o "fantasma do comunismo". O kit, dizem os fabricantes, ‘representa as Eleições Brasileiras de 2022 com os melhores memes".

No vídeo que circula nas redes, o motorista do caminhão afirma que chegou a parar para o "patriota" descer do veículo. Peixoto, porém, narra que o caminhoneiro freou apenas por alguns instantes e rapidamente voltou a arrancar. Segundo ele, deu tempo apenas de "respirar", e, como suas pernas estavam trêmulas, não conseguiu sair de onde estava. "Então a minha reação foi agarrar no mesmo lugar", disse à CNN.

A cantora Daniela Mercury, apoiadora do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reproduziu o "patriota do caminhão" no trio elétrico de um de seus shows.

