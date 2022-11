"Eu estava certo que iria morrer", diz a jornal bolsonarista que se pendurou em caminhão

"Patriota do caminhão" relata que se agarrou ao veículo para evitar que fosse vítima de atropelamento. Segundo ele, a volta para casa foi de carona

O empresário bolsonarista Júnior Peixoto, conhecido como "Patriota do Caminhão", revelou ter percorrido um trecho de aproximadamente 6 km agarrado no para-brisa do veículo em que foi filmado, na última semana, na BR-232, em Caruaru, Agreste pernambucano. Ele afirmou que "estava certo" de que iria morrer e reclamou da exposição de sua imagem nas redes sociais.

Segundo Peixoto, o trajeto durou cerca de oito minutos, em relato ao jornal Folha de S.Paulo. Ele disse acreditar que o caminhão tenha ultrapassado 100 km/h durante o percurso, o que o deixou muito assustado.

"Quando o caminhão começou a desenvolver velocidade, eu estava certo que iria morrer. Estava convicto que aquele era o meu último dia de vida", disse o empresário.

O fato, que ganhou repercussão e gerou uma porção de memes nas redes sociais, ocorreu enquanto o apoiador de Jair Bolsonaro (PL) participava de um bloqueio ilegal na rodovia federal, em contestação à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno das eleições presidenciais. O empresário afirmou ter se pendurado no caminhão para evitar que fosse atropelado.

"Quando começaram a liberar [a rodovia] eu escutei quando o motorista colocou a marcha no caminhão. Virei para ele e acenei. Eu estava a uma distância de dois metros do caminhão e gesticulei pedindo um pouco de paciência. Não sei se ele interpretou errado, pensou que eu iria fechar a BR novamente, e aí ele acelerou", explicou Peixoto.

"Graças a Deus que eu tive essa reação [de se pendurar no caminhão], porque hoje eu poderia estar morto. Ele acelerou a máquina para o meu lado e veio com tudo", completou.

Nos vídeos que viralizaram na internet, o bolsonarista aparece agarrado ao para-brisa do caminhão e com os pés apoiados no para-choque.

A versão do empresário na entrevista contraria o que foi dito pelo caminhoneiro em uma das gravações que circulam nas redes sociais. "O cara subiu aí e disse que não ia descer. Parei para ele descer e ele disse que não vai descer", afirmou o motorista.

O empresário, contudo, nega que tenha havido diálogo com o condutor. "Fixei o olhar, por umas duas ou três vezes, e perguntei: 'você vai me matar, não é? Aí acho que começou a pesar na consciência dele e ele começou a parar".

Peixoto afirmou que foi deixado em um trecho afastado do centro da cidade e voltou para casa após conseguir uma carona. Em um primeiro momento, contudo, ele preferiu não contar à família o que havia acontecido. A sua esposa ficou sabendo do caso somente no dia seguinte, após uma amiga dela compartilhar os vídeos que repercutiam na internet.

O fato gerou uma enxurrada de memes nas redes sociais. Foram produzidas montagens com imagens do empresário chegando a várias cidades do Brasil e até em outros países. "Confesso que estou bastante assustado, porque este não é meu universo [redes sociais]. Me senti exposto", reclamou o bolsonarista.

