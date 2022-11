Lula homenageia Gal Costa: "Das maiores cantoras do mundo"

Em publicação, o petista afirmou que a artista enriqueceu e renovou a cultura do Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para homenagear a cantora baiana Gal Costa, que falaceu na manhã desta quarta-feira, 9. Em publicação, o petista destacou a artista como uma "das maiores cantoras do mundo" que enriqueceu e renovou a cultura do Brasil.

"Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu Lula.



Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros.



@ricardostuckert pic.twitter.com/4jU2SBcHuq Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 9, 2022

Outros nomes da política nacional já lamentaram a morte de Gal Costa, como a governadora do Ceará Izolda Cela (sem partido) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se pronunciou sobre o falecimento da cantora baiana. Ele se mantém recluso após a derrota para Lula na disputa em segundo turno, no último dia 30 de outubro.