Assembleia aprova nova data de posse de governador do Ceará e Elmano ganha 5 dias a mais

A partir de 2027, data da posse deixa de ser em 1º de janeiro e passa para 6 de janeiro. Mudança se adequa ao que foi definido no plano federal

Foi aprovada pela Assembleia Legislativa a mudança da data da posse do governador do Ceará de 1º de janeiro para 6 de janeiro. A alteração passa a valer a partir de 2027. A próxima posse, de Elmano de Freitas (PT), seguirá em 1º de janeiro de 2023.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) é uma adequação a mudança na Constituição Federal já aprovada, que muda a posse do presidente da República para 5 de janeiro e dos governadores para 6 de janeiro.

Com a alteração, Elmano terá cinco dias a mais no mandato de governador do Ceará.

