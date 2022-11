Lula se reúne com equipe de transição para debater demandas orçamentárias

Após ter tirado alguns dias de descanso na Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira, 7, de reuniões com a equipe de transição de governo no Grand Mercure Hotel, localizado na zona sul da capital paulista.

Dentre os temas debatidos pelos integrantes da reunião, o principal assunto seria a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição, emenda que visa a abrir no orçamento espaço para a manutenção do Auxílio Brasil (ou Bolsa Família) de R$ 600 e o reajuste do salário mínimo acima da inflação, promessas de campanha de Lula.

De acordo com a assessoria do PT, as conversas sustentam tom informal e ocorrem de forma simultânea. Lula não necessariamente acompanha todas as reuniões, mas está no hotel.

Dentre os participantes das conversas estão a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o vice eleito na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), além de Wellington Dias (PT), Alexandre Padilha, Celso Amorim, Aloizio Mercadante e Paulo Rocha.

As reuniões estavam marcadas às 10 horas e não têm previsão de término. Segundo a assessoria petista, elas duram no mínimo mais uma hora. Após o fim delas, Gleisi ou Alckmin devem falar com a imprensa, mas ainda não é certo.

