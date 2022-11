Ceará foi o estado em que Bolsonaro mais cresceu do 1º para o 2º turno

O Ceará foi o estado onde o presidente Jair Bolsonaro mais cresceu entre um turno e outro das eleições. Assim como no primeiro turno, todos os municípios cearenses deram vitória para Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). No entanto, no panorama geral, Bolsonaro aumentou em 18,6% o número de apoiadores entre o dia 2 outubro e este domingo, 30, enquanto Lula teve um aumento tímido de 6,4%.



Lula alcançou no primeiro turno 3.578.355 dos votos válidos. O presidente eleito conseguiu somar mais 229.536 votos, ficando com 3.807.891 no segundo turno. O petista terminou a eleição sendo preferido por 69,97% do eleitorado cearense, mas só conseguiu aumentar 6,4% do número de eleitores.

O valor geral ficou abaixo do que os aliados da campanha de Lula no Ceará previam para o Estado. Na véspera do pleito, o governador eleito, Elmano Freitas ( PT), cravou 70%, enquanto Camilo Santana (PT), senador eleito, expressou a meta de 75% dos votos para Lula no Ceará.

Enquanto isso, Bolsonaro teve 1.377.827 votos no primeiro turno, ampliando para 1.634.477 votos. Foram 256.650 votos a mais entre um turno e outro. A campanha bolsonarista no Ceará conseguiu mobilizar 18,6% de eleitores a mais para a segunda rodada da eleição.

Mesmo em números absolutos, Bolsonaro teve uma diferença de votos maior entre o primeiro e o segundo turno, comparado com o seu adversário: 27 mil votos a mais. Na prática, a vitória de Lula no Estado foi garantida pela ampla maioria dos votos já estabelecida no primeiro turno.



Considerando o número de votos válidos, Bolsonaro cresceu cinco ponto percentuais, saindo de 25,38% para 30,03%, enquanto Lula ficou com pouco mais de 3%, avançando de 65,91% para 69,97%.

Em uma eleição acirrada, Lula enfrentou, em outros estados, a diminuição de votos entre o primeiro e o segundo turno. Acre, Amapá, Amazonas e Roraima foram os estados em que o petista perdeu apoio entre os pleitos, conseguindo vencer apenas em um desses, no Amazonas.

O atual presidente conseguiu ainda viradas em 248 cidades onde tinha perdido no primeiro turno. Em contrapartida, Lula não conseguiu vitória em nenhuma das cidades onde havia perdido no primeiro turno.

Lula no Ceará

Primeiro turno: 3.578.355 votos

Segundo turno: 3.807.891 votos

Crescimento: 229.536 (ou 6,4%)



Bolsonaro no Ceará

Primeiro turno: 1.377.827

Segundo turno: 1.634.477 votos

Crescimento: 256.650 (ou 18,6%)



10 estados onde Bolsonaro mais cresceu entre 1º e 2º turno

1º - Ceará (+18,63%)

2º - Minas Gerais (+17,22)

3º - São Paulo (+16,15%)

4º - Bahia (15,11%)

5º - Rio Grande do Sul (15,04%)

6º - Piauí (+14,79%)

7º - Paraná (+14,63%)

8º - Distrito Federal (+14,38%)

9º - Rio Grande do Norte (+14,24%)

10º - Goiás (+14,21%)

