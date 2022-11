Tico Santa Cruz discute com Monark: "Querem liberdade para serem racistas"

O ex-integrante do Flow Podcast Monark voltou a se envolver em uma discussão nas redes sociais. Nesse sábado, 5, o youtuber fez críticas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem atribuiu uma suposta "censura estatal", e foi rebatido por Tico Santa Cruz.



"Não entendo como o brasileiro consegue normalizar a censura estatal, e nem um cara que roubou bilhões do país, foi preso por isso, virar presidente, e ainda ser idolatrado por milhões. Será que eu estou maluco ou o mundo ficou?", começou o podcaster.

A mensagem foi comentada por alguns famosos nas redes sociais. Um deles foi Tico, que disse: "Para de falar mer** cara! Você está com muito rancor no coração por conta de um canavial de porcarias que você falou sobre nazismo e agora quer revanchismo por algo que você mesmo plantou com suas falas equivocadas".

Na sequência, Monark rebateu o comentário, perguntou se o artista "apoia o linchamento virtual" e acrescentou: "Se uma pessoa se matar no processo estaria tudo bem?".

Tico disse não poiar o "linchamento virtual", mas que já havia alertado o youtuber sobre posicionamentos preconceituosos. "Não foi do nada, você já teve falas racistas, eu te alertei na época! Depois sobre nazismo e em outras problemáticas", disse.

"Vocês querem liberdade para serem racistas, nazistas, machistas", disse Tico para Monark

O cantor seguiu rebatendo o podcaster e apresentou o que seria motivo pela aversão dele ao petista eleito. "Sabe porque o bolsonarismo encontrou lugar no seu coração? Porque ele encontra lugar no coração das pessoas que querem falar coisas que no passado não tinha reação, como racismo por exemplo é agora tem! No fundo vocês querem liberdade para serem racistas, nazistas, machistas", afirmou.

Zélia Duncan entrou na discussão de Tico Santa Cruz com Monark

Depois de Tico, foi a vez da cantora e compositora Zélia Duncan comentar outra publicação e afirmar: "Não me diga ... mas do fascismo não vai ser, né?". A fala da artista vem após Monark afirmar que quem votou no petista seria um "fantoche" na gestão federal. "Não vai ser um governo de esquerda. Vai ser um governo para a elite nacional ou internacional", afirmou.



