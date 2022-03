Monark retorna ao Twitter após polêmica sobre nazismo: "Com mais liberdade do que nunca"

Após cerca de um mês de ausência nas redes sociais, o ex-podcaster e influenciador Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, voltou a publicar conteúdo em seu perfil no Twitter. Nesta terça-feira, 22, o influenciador escreveu: “Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca!”.

Monark foi tema de uma discussão nacional, em fevereiro deste ano, após repercussão negativa de um episódio do Flow Podcast onde ele defendeu a possibilidade de regulamentação de um partido nazista no Brasil. Além de apresentador, ele era sócio-fundador do Flow, e acabou desligado da empresa após o ocorrido. Apesar do retorno, ele não especificou se iniciará um novo projeto.

Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine March 22, 2022

Numa segunda postagem, ele elogiou a plataforma canadense Rumble, de funções similares às do YouTube, e que deve chegar ao Brasil em breve. A plataforma ficou conhecida pela presença de personagens conservadores e da extrema-direita mundial que acusam empresas mais tradicionais como Twitter, Facebook, Instagram e Google de censurá-los.

“Tá aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém”, escreveu Monark, mencionando uma postagem do Rumble que sinaliza o interesse da empresa em entrar no mercado brasileiro.

Ta ai uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que nao vai censurar ninguém. https://t.co/uz5IrUktHf — Monark (@monark) March 22, 2022

Tags