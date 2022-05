José Airton já tem proposta de resolução pronta pelo fim da aliança PT-PDT no Ceará

A poucas horas da reunião do diretório estadual do PT para discutir a manutenção da aliança com o PDT no Ceará, abalada após falas do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o deputado federal José Airton (PT) afirma ao O POVO que o pedetista tem sido "um dos mais virulentos agressores" do partido, "até pior que Bolsonaro". O parlamentar vai participar da reunião por videoconferência. O encontro está marcado para esta quarta-feira, 4, às 17 horas, no Hotel Amuarama. Airton já tem preparada proposta de resolução pelo fim da aliança entre os partidos. A proposta é do Movimento PT, tendência interna da qual ele é a principal liderança no Ceará.

O texto, ao qual O POVO teve acesso (veja abaixo), fala na "insustentabilidade" de uma aliança estadual que tem dois projetos divergentes no plano nacional, os de Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes. Mas cita com ainda mais ênfase o comportamento do ex-governador do Ceará em relação à sigla, "de nos agredir e desrespeitar sucessivamente, numa escalada de violência retórica que não é de hoje, vem desde a campanha estadual de 2002."



Na entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM, concedida nessa terça-feira, 3, Ciro afirmou que não irá se "submeter a um lado corrupto do PT que também existe no Ceará". Sublinhou que haverá acordo com os petistas somente se o interesse do Estado estiver acima, distante do que chamou de "picaretagem" e "conchavo". Caso contrário, destacou que topa enfrentar o partido de Lula no Ceará, impondo fim ao consórcio político que vem desde 2006.

A proposta de resolução cita nominalmente a ex-deputada federal Luizianne Lins (PT) - mencionada por Ciro na entrevista à Rádio Jangadeiro - como alvo recorrente de ataques "virulentos" e "misóginos" nas campanhas à Prefeitura de Fortaleza.



Veja na íntegra a proposta de resolução que o grupo de José Airton irá apresentar na reunião do PT:

"PROPOSTA DE RESOLUÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES 2022 NO CEARÁ



Considerando a conjuntura nacional desafiadora e a centralidade da eleição de Lula presidente do Brasil;

Em função da legitimidade política construída pelo sucesso histórico de gestões do PT no Brasil e no Ceará, bem como dos municípios, além da necessidade da elaboração de programas de governo alinhados com o modo petista, nas diferentes esferas;

Em função das já anunciadas prioridades nacionais de eleger Lula presidente e ampliar a representação do PT no Congresso Nacional, razão pela qual se impõe a necessidade da construção de um palanque leal e forte a Lula;

Em função da insustentabilidade da manutenção de uma aliança com um partido que tem um pré candidato à presidência da República que defende um projeto antagônico às nossas declaradas prioridades, além de nos agredir e desrespeitar sucessivamente, numa escalada de violência retórica que não é de hoje, vem desde a campanha de estadual de 2002;

Diante do inconformismo da nossa militância em estar diuturnamente sob ataques que vão desde chamar os petistas de babacas até denominar Lula como batedor de carteira ou maior corruptor da história do Brasil; ou nos ataques virulentos e misóginos feitos contra a companheira Luizianne Lins durante as campanhas em Fortaleza;

Em função da responsabilidade pública, política e histórica do PT, como maior partido popular do Brasil e do Ceará, que nos impede de aceitar que o PT seja colocado na humilhante condição de subalterno do neocoronelismo;

E considerando a força do PT quando encontra a unidade de ação e parte para o diálogo franco e direto com a sociedade;

A Direção Estadual do Partido dos Trabalhadores resolve:

1 - Abrir diálogo imediatamente com os diretórios municipais do PT para a definição da estratégia eleitoral com vistas às eleições estaduais, tendo o PT como protagonista do processo, encabeçando a chapa majoritária;

2 – Estabelecer um calendário de plenárias regionais de preparação para o encontro de tática eleitoral, abrindo debate sobre a definição de possíveis nomes para encabeçar a chapa majoritária;

3 – Realizar pesquisa eleitoral de caráter público para mensuração da aceitação de lideranças petistas, identificadas com Lula, por parte da sociedade cearense.

4 - Iniciar diálogo com forças partidárias dispostas a apoiar integralmente a candidatura de Lula a presidente, de modo a construir e compor um palanque forte e leal a Lula no Ceará;

5 – Realização de uma conversa, em caráter de urgência, com o presidente Lula e a Direção Nacional do PT, incluindo a direção estadual e bancada federal, para buscarmos definições acerca nas nossas próximas ações;

5 - Construir uma chapa forte de candidatos proporcionais, visando ampliar as representações do PT nos parlamentos estadual e federal, de modo a contribuir com a governabilidade das gestões petistas nas esferas estadual e federal;

6 - Emitir nota de repúdio ao senhor Ciro Gomes pela sucessão de ataques virulentos ao presidente Lula e ao PT, de modo especial ao PT do Ceará, que tem permitido à oligarquia que ele lidera a construção de um projeto político agressivo e ostensivo no Ceará; bem como declarar encerrado qualquer diálogo com esse pré-candidato;



Fortaleza, 4 de maio de 2022

Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores do Ceará

PROPOSTA DO MPT CE"

