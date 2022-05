Presidente do PT diz que fala de Ciro pode inviabilizar aliança no Ceará e convoca reunião

A fala de Ciro Gomes (PDT) de que há um "lado corrupto" no PT do Ceará provocou crise imediata com o partido. O presidente petista no Estado, Antônio Alves Filho, o Conin, anunciou reunião extraordinária da executiva estadual para quarta-feira, 4, para decidir sobre o assunto.



"As declarações de Ciro Gomes são de extrema agressividade, capazes inclusive de interditar de vez os esforços até então empreendidos pela manutenção da aliança com o PDT no Ceará", disse Conin em nota.

Ciro havia admitido a possibilidade de a aliança não se manter. "É bom que todo mundo sabia que esse acordo vai acontecer se o interesse do Ceará estiver acima. Se for com negócio de conchavo, de picaretagem, eu topo enfrentar o PT também", afirmou.

