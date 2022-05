Após ataque de Ciro, Guilherme Sampaio diz que PT está "de boa" com Lula e Camilo

Para Sampaio, Lula e Camilo são os maiores transferidores de votos no Estado. Ciro disse que topa enfrentar os petistas no Ceará, sublinhando ao entrevistador que aquela era uma "informação nova"

Presidente do PT de Fortaleza, o vereador Guilherme Sampaio (PT) afirmou que a legenda "está de boa", confortável para definir que rumo adotará no Ceará. É o que o diretório estadual decidirá nesta quarta-feira, 4, a partir de 17 horas no Hotel Amuarama. A manutenção ou não da aliança com o PDT virou uma questão após Ciro Gomes (PDT) ter dito, em entrevista concedida nessa terça-feira, 3, que não se submeterá a um "lado corrupto" do partido de Luiz Inácio Lula da Silva que, segundo ele, "também existe no Ceará".

Ciro disse então que topa enfrentar os petistas no Ceará, sublinhando ao entrevistador que aquela era uma "informação nova".

"O PT tem o candidato mais forte nas eleições presidenciais, o PT tem o candidato ao Senado que saiu (do Governo do Ceará) com 80% de aprovação", disse Sampaio sobre Lula e Camilo Santana, respectivamente. Segundo ele, são os dois principais cabos eleitorais do Estado. Cabe ao PDT e especialmente a Ciro, afirmou o vereador, uma demonstração de que a aliança é desejada e de que as falas foram mal colocadas.

Na entrevista à rádio Jangadeiro Band News, o pedetista inseriu o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), um pré-candidato ao Governo do Ceará que sofre resistências do PT. Atualmente, os petistas formam maioria favorável ao nome da atual governadora Izolda Cela (PDT) para a disputa ao Palácio da Abolição. Num gesto em favor do ex-gestor da Capital, Ciro afirmou que o "problema" dele foi ter consertado a Educação e a Saúde municipais, anteriormente, segundo ele, sob influência de vereadores.



Para Guilherme Sampaio, nessa altura do calendário, especulações e demonstrações de preferência por nomes são legítimas. Dentro do próprio PDT, argumentou, há quem prefira Izolda ou RC. "Imagina nos outros partidos", ele enfatizou, "no PSB, no PMDB, no PDT, isso é normal. Quando você quer construir responsavelmente, senta à mesa, coloca os nomes, coloca os argumentos e tenta construir o consenso. Se tiver consenso, bem, se não tiver, paciência."

À rádio Jangadeiro BandNews, Ciro Gomes citou diretamente a ex-prefeita Luizianne Lins ("dona Luizianne") após mencionar o "lado corrupto" do PT cearense. "Já na eleição passada, se omitiu no enfrentamento do Capitão (Wagner) porque está lá entranhada com ele", disse Ciro sobre a adversária.

Luizianne afirmou - e afirma sempre que retoma o assunto - que a então candidatura de José Sarto (PDT) à Prefeitura de Fortaleza, em 2020, descumpriu o pacto de não agressão firmado entre PDT e PT antes da campanha iniciar. A ex-prefeita afirma ter sido alvo de peças de campanhas desleais. Uma delas a classificou como a pior prefeita do Brasil.

Procurada por O POVO por telefone, Luizianne afirmou que espera receber informações sobre o resultado da reunião do diretório estadual do PT para emitir resposta aos comentários de Ciro Gomes. Ela está em Brasília.

com informações de Filipe Pereira

