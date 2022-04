Hostilizado por bolsonaristas em feira ruralista, Ciro reage: "Roubou tua mãe ou comeu ela?"

O pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) se desentendeu com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto caminhava em feira ruralista, ele foi abordado e provocado por simpatizantes do presidente. Um deles, que abordou mais de perto e de forma mais incisiva o ex-ministro e foi afastado pela assessoria.

A um dos que o abordam, Ciro chega a dizer: "Roubou tua mãe ou comeu ela?"

No Twitter, foi publicada nota de Ciro sobre o assunto:

Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas.

Os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando com forte conotação racista a sua origem cearense. Ciro reagiu à altura e lamenta ter sido forçado a agir com veemência.

Mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender.

