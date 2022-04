Aécio diz que candidatura de Eduardo Leite é mais viável e quer pacto com Doria

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou nesta quarta-feira, 20, que a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite é mais viável que a do ex-governador de São Paulo João Doria, pré-candidato tucano à Presidência escolhido nas prévias do partido em novembro do ano passado.

Sobre o assunto Eduardo Leite comenta reunião com Doria e descarta concorrer se não houver acordo

"Uma candidatura se sustenta politicamente e não juridicamente", diz Leite sobre Doria

Eduardo Leite quer Ciro nas discussões sobre candidato único da 3ª via

Aécio sugeriu que Doria e Leite façam um pacto para deixar de lado as divergências e construir um caminho que possibilite à sigla ter nome próprio na disputa eleitoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lira vai ao STF para que Câmara decida sobre cassação em casos como de Silveira

Lula pede que jovens tirem título de eleitor

"João Doria e Eduardo Leite, os dois nomes colocados pelo PSDB até aqui, agora não devem se ver mais como adversários, eles são postulantes legítimos a liderar um projeto de país. Acredito muito mais na candidatura de Eduardo Leite pela baixa rejeição, pela capacidade de articulação e de aglutinação que tem e por estar conversando permanentemente com outras forças políticas e da sociedade, fora dos partidos. Mas o João Doria tem uma candidatura que é legítima também, que ele possa se viabilizar", afirmou em entrevista à CNN Brasil.

"O que eu quero sugerir é que ambos façam um pacto, o pacto de boa convivência, com critérios claros, para definir lá adiante qual será o nosso candidato. E comecem a perceber que a movimentação com a qual eles estão se deparando e para qual eles devem estar alerta é essa de setores do partido que começam a defender aquela tese que é melhor não ter candidato. Eu acho que o PSDB deve ter uma candidatura", defende.

Sobre o assunto Secretário petista diz que não deve haver veto ou imposição de candidato a governador

Ciro diz que recuperação de Bolsonaro é culpa do "salto alto do Lula"

Deputado bolsonarista Daniel Silveira é condenado à prisão

Os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania concordaram em anunciar no dia 18 de maio um único "candidato de consenso" para representar a chamada terceira via, alternativa à polarização eleitoral entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aécio ainda sugeriu que o ex-governador paulista conduza a candidatura de Leite e apresente seu nome para as demais legendas que compõem a terceira via, assim tendo viabilidade dentro do pleito.

"Eu não tenho dúvida que dentro de pouco tempo nós teríamos uma candidatura viável, e aí sim o governador João Doria estaria transformando de alguma forma a sua imagem, que não será feita por novas peças de marketing ou por algumas inserções na TV. É hora de pararmos de brincar de terceira via e construirmos um caminho que seja realmente viável e João Doria tem papel vital nisso."

Tags