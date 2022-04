"Uma candidatura se sustenta politicamente e não juridicamente", diz Leite sobre Doria

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou das resistências que o ex-governador de São Paulo e vencedor das prévias tucana, João Doria, enfrenta dentro do PSDB. Mesmo tendo saído vitorioso do pleito que definiu o nome do partido à Presidência da República, o paulista precisou de garantias. Leite, por sua vez, pondera que “uma candidatura se sustenta politicamente e, não, juridicamente”.



“Nenhuma candidatura política se sustenta a não ser politicamente e, não, juridicamente. Não é uma batalha judicial, administrativa, com as formalidades de instâncias do partido, seja o que for. Isso vai ter que ser resolvido no âmbito da política, e política é sentar, conversar, buscar convergência, promover conciliação”, disse durante participação no Jogo Político especial, nesta quarta-feira, 20.

Às vésperas de renunciar o governo de SP, Doria sinalizou a aliados a possibilidade de desistir da candidatura presidencial por uma suposta falta de apoio do PSDB. Foi quando Bruno Araújo, presidente nacional do partido, lançou nota a lideranças tucanas reafirmando compromisso com a campanha de Doria.

Setores do PSDB preferiam inclusive o nome de Eduardo Leite, contra quem Doria disputou as prévias, ao lado também do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. A relação entre os dois se acirrou após se enfrentarem no pleito.

Leite, por sua vez, afirmou que respeita o resultado das prévia e não promoverá disputa interna. Segundo ele, a única hipótese de concorrer a presidente é em acordo com Doria.

"Eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter entendimento. Então aqueles que estão apostando na divisão vão perder, porque nós vamos promover conciliação, composição, construção", disse, detalhando o encontro com teve com Doria ontem, 19.

Para o ex-governador do Rio Grande do Sul, é natural que surjam divergências em um momento de enfrentamento. Na sequência, Leite falou ainda que nunca questionou o resultado das prévias: "(Doria) foi vencedor das previas, eu nunca coloquei isso em questionamento. Foi um instrumento importante, ousado".

Para Leite, no entanto, Doria precisa provar que tem musculatura política. "Estarei ao lado daquele que melhor reunir as condições de liderar esse projeto. Se a liderança do governador João Doria se afirma e se confirma, a partir do que tivemos nas previas, tamo junto. Se for outra liderança, inclusive de fora do PSDB, a gente tem que estar junto também pra discutir", disse.

