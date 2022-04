Eduardo Leite quer Ciro nas discussões sobre candidato único da 3ª via

Questionado sobre uma participação do pedetista na definição de um candidatura única de terceira via, Leite destacou a importância de Ciro como protagonista no processo político

O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), colocou-se como agente político na busca de uma alternativa ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, e disse que irá trabalhar para que Ciro Gomes (PDT) "esteja à mesa nessa discussão".

Durante participação no Jogo Político especial, do O POVO, nesta quarta-feira, 20, Leite foi questionado sobre uma participação do pedetista na definição de uma candidatura única de terceira via. "Eu acho que é importante. O Ciro protagoniza o processo político, tem uma posição importante nas pesquisas. Claro, existem diferenças que precisam ser colocadas à mesa, para buscar entendimento, especialmente no que diz respeitos às questões econômicas", afirmou.



Leite pondera que existem divergências sobre o programa econômico de Ciro, mas nada que não possa ser discutido. "A gente não deve sentar para conversar apenas com quem concorda com a gente".

"Se houver possibilidade de construção de convergências, que supera essa diferenças, eu entendo que essa conversa precisa ser feita. Da minha parte, como eu disse, eu sou agora um agente que trabalha politicamente em torno dessa alternativa para o Brasil, não necessariamente um candidato. No que eu puder colaborar para que Ciro esteja à mesa nessa discussão, eu terei tantas conversas quanto ele entender pertinente", completou.

O ex-governador do Rio Grande do Sul defendeu ainda que haja conciliação entre os partidos da terceira via, já que "nenhum deles tem uma candidatura que se sobressaia em intenção de votos nesse momento". "Todos tem que ter humildade de sentar, conversar e buscar composição".

Leite relata que percebeu "sincera disposição" entre dirigentes de partidos que teve conversas até o momento, citando a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, com quem se reuniu recentemente.

Para ele, a ideia reflete inclusive na sua aproximação do ex-governador de São Paulo, João Doria, para quem perdeu as previas do PSDB.

"Falei pro Doria: não há hipótese de eu estar nesse processo conflagrando, fazendo dispersar energias, promovendo enfrentamentos. Eu renunciei do meu mandato de governador para me colocar à disposição e ajudar a construir a discussão de uma agenda de futuro para o Brasil", disse, ao comentar encontro que teve com o paulista ontem, 19.



