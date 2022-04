Sarto e Izolda se reúnem para discutir chuvas em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) se reuniu com a governadora Izolda Cela (PDT) nesta quinta-feira, 7. O encontro ocorreu no Palácio da Abolição. Eles trataram sobre ações conjuntas entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza contra os efeitos das chuvas.

Sarto disse que já havia conversado com a governadora por telefone pela manhã.

É o primeiro encontro de que há notícia entre os dois desde que Izolda tomou posse como governadora, no último sábado, 2.

A chuva da noite de quarta-feira, 6, em Fortaleza provocou alagamentos em vários pontos da cidade. A Defesa Civil de Fortaleza informou que registrou 12 ocorrências entre 19 horas de quarta e as 7 horas desta quinta-feira, 7. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta de chuvas intensas em 155 dos 184 municípios cearenses no dia de ontem e parte de hoje.

Seis alagamentos foram registrados, nos bairros Aldeota, José Bonifácio, Meireles, Parreão, e duas ocorrências no Papicu. Houve ainda atendeu três riscos de desabamento: no bairro Ellery, Conjunto Ceará e Quintino Cunha; duas inundações: no Tauape e Meireles; e também um desabamento da laje de uma casa no Centro.

