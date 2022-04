Vereadora de Fortaleza vai apurar denúncia de quartos de tortura em terminais de ônibus

O assunto surgiu, nesta terça-feira, 5, durante reunião da Comissão para tratar da denúncia agressão praticada pela Guarda Municipal contra o jovem artista Leon, participante do grupo Rimadores de Busão, no dia 26 de março

A vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza, Larissa Gaspar (PT), afirmou, nesta quarta-feira, 6, que pretende apurar denúncias de uma possível existência de quartos de tortura nos terminais de ônibus da Capital. A parlamentar adiantou durante pronunciamento na tribuna da Casa que pretende solicitar abertura de inquérito policial para apurar o caso.

O assunto surgiu, nessa terça-feira, 5, durante reunião da Comissão para tratar da denúncia de agressão supostamente praticada pela Guarda Municipal contra o jovem artista Leon, participante do grupo Rimadores de Busão, no dia 26 de março, dentro do terminal do Antônio Bezerra. Além da vítima e sua família, participaram do encontro outros artistas de rua e representantes da Delegacia de Proteção aos Grupos Vulneráveis e Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado e da CMFor.

“Um jovem foi alvo de uma ação extremamente violenta de alguns agentes da Guarda Municipal de Fortaleza, esse jovem foi arrancado do ônibus para onde ele se dirigia a fim de expressar a sua arte, a fim de ganhar a vida através da cultura e foi arrancado do ônibus, foi espancado e recebeu tiros de sal que o deixaram gravemente ferido”, afirmou Larissa.

Ao detalhar o caso, a petista revelou ter recebido dos jovens uma denúncia apontando existência de quartos de tortura nos terminais de ônibus da cidade usados para “espancar jovens que estão se manifestando através da arte”.

“Nós não estamos numa ditadura onde existiam de forma institucional áreas para prática de tortura e de violência contra quem discordasse do regime vigente. É inaceitável que Fortaleza tenha quartos de tortura dentro dos terminais de ônibus e nós não temos outro caminho que não formalizar essa denúncia”, disse a vereadora em pronunciamento.

A parlamentar criticou ainda o não comparecimento de nenhum representante da Guarda Municipal. “Lamentavelmente a Guarda Municipal de Fortaleza não compareceu à reunião e se limitou a enviar um ofício dizendo que abriu procedimento para investigar o fato, porém isso aí é obrigação da Guarda. Obrigação moral e política seria vir até aqui ouvir os jovens, ouvir a vítima, ouvir a mãe da vítima que chorou na nossa reunião lamentando a dor sofrida pelo filho”, disse.

Através da formalização das denúncias, a Delegacia de Proteção aos Grupos Vulneráveis, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, deve promover uma visita aos terminais da cidade para colher outros elementos na apuração de possíveis crimes nos equipamentos públicos, adiantou Larissa.

A reportagem entrou em contato com a Guarda Municipal, mas não teve respostas até o momento.



