Quem saiu, quem chegou: veja as principais mudanças no Ceará durante a janela partidária

O período das janelas partidárias se encerra nesta sexta-feira, 1º de abril, segundo o calendário eleitoral. O momento permite que deputadas e deputados federais, estaduais e distritais troquem de partido para concorrer sem perder o mandato. No Ceará, as janelas movimentaram o cenário político, com inúmeras novas filiações e desfiliações de nomes com mandatos em curso ou já encerrados.

União Brasil

Uma das mais expressivas movimentações foi observada em torno das novas filiações para o União Brasil no Ceará, partido recém criado após a fusão entre o PSL e o DEM. No estado, a legenda conta com a presidência do pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (UB).

No período de um mês, a sigla ganhou diversos nomes, principalmente do PSDB e do Pros. Também foram para a legenda integrantes do MDB e do Solidariedade. Estão na lista parlamentares cearenses e prefeitos e ex-prefeitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PSDB para União Brasil

Danilo Forte (deputado federal)

Fernanda Pessoa (deputada estadual)

Roberto Pessoa (prefeito de Maracanaú)

Firmo Camurça (ex-prefeito de Maracanaú)

Argemiro Sampaio (ex-prefeito de Barbalha)

Carlos Matos (ex-deputado estadual)

Pros para União Brasil



Sargento Reginauro (vereador)

Julierme Sena (vereador)

Márcio Martins (vereador)

Pedro Matos (vereador)

Soldado Noélio (deputado estadual)

Vaidon Oliveira (deputado federal)

Agripino Magalhães (suplente deputado federal)

Nelho Bezerra (suplente de deputado federal)

Solidariedade para União Brasil



Heitor Férrer (deputado estadual)

MDB para União Brasil



Moses Rodrigues (deputado federal)

Partido dos Trabalhadores (PT)



Já o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará também aprovou uma série de nomes. Nesta segunda-feira, 21, a legenda recebeu a filiação de três deputados estaduais, são eles: Júlio César (ex-Cidadania), Augusta Brito (ex-PCdoB) e Nizo Costa (ex-PSB). No dia 12 de janeiro, a legenda filiou 12 prefeitos cearenses de outras legendas. Após o evento, o PT passou de 17 para 29 prefeitos petistas.

A lista de recém-filiados é composta por:

Joerly Vitor (Aratuba), João Luiz (Campos Sales), Wilamar Palácio (Cariús), Marcondes Jucá (Choró), Chico Cordeiro (General Sampaio), Franzé Carneiro (Ibicuitinga), Elias Do Sargento (Jaguaruana), Dr. Aniziario Costa (Jardim), Dr. Rafael (Penaforte), Edson Veriato (Potengi), Marcondes Ferraz (Saboeiro) e Meu Deus (Santana Do Acaraú).

PSD

O PSD no Ceará aproveitou as janelas para realizar uma grande ofensiva de novas filiações. A estratégia do presidente estadual da sigla, Domingos Filho, é fortalecer a legenda para as eleições de outubro. Na última segunda-feira, 28, o partido recebeu os deputados estaduais Fernando Hugo e Lucílvio Girão. Elea se somam à Érika Amorin (PSD), única representante da agremiação na Assembleia Legislativa, até então. Quem também acertou filiação para disputar as eleições deste ano foi o deputado federal Célio Studart, ex-PV.

Progressistas

O PP teve algumas perdas durante o período das janelas. Depois da desfiliação do Apóstolo Luiz Henrique, que migrou para o Republicanos, nesta semana, Lucílvio Girão e Fernando Hugo deixaram a legenda para ir para o PSD. Nesta terça-feira, 29, o deputado estadual João Jaime oficializou sua filiação ao partido, durante evento na sede do partido em Fortaleza. O parlamentar saiu do União Brasil, comandado pelo pré-candidato ao governo do Estado Capitão Wagner.

Também se filiaram ao PP o prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola, e o prefeito do Município de Morada Nova, Wanderley Nogueira. O deputado estadual Zezinho Albuquerque (ex-PDT), filho do presidente da legenda e deputado federal, AJ Albuquerque, também ingressou na sigla pela qual pretende disputar o comando do Palácio da Abolição ou tentar sua reeleição na AL.



Agora, o Progressistas conta com uma bancada de quatro parlamentares na AL-CE. A estratégia da legenda é de alerta, principalmente após as recentes investidas do ex-vice-governador Domingos Filho de fortalecer o PSD para as eleições de outubro. A preocupação é com um eventual esvaziamento do partido.

Além das novas filiações, o PSD confirmou, nesta terça-feira, 30, a pré-candidatura do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, a deputado federal neste ano.

PSDB



Após perder uma quantidade expressiva de nomes para o União Brasil, no dia 23 de março, o PSDB Ceará realizou um evento de filiação para sua chapa de pré-candidatos a deputado estadual nas eleições de outubro próximo. Entre os nomes que chegam para compor os quadros tucanos estão o deputado estadual Gordim Araújo, vindo do Patriota, e o suplente de deputado Delegado Diego, que veio do PTB. De saída do DEM, a vereadora Cláudia Gomes e o deputado federal Aníbal Gomes também foram para o PSDB.



Os tucanos anunciaram, por exemplo, que Denisio Pinheiro, assessor parlamentar de Tasso, será pré-candidato a uma vaga na Assembleia. Na lista, também chegam ao partido o apresentador televisivo e deputado suplente Ferreira Aragão, após anos no PDT, além do também suplente Diego Lima, ex-filiado do PV.



No dia 21 de março, o senador em exercício Chiquinho Feitosa (PSDB) se filiou ao partido em evento com presença de Tasso Jereissati (PSDB), de quem ele é suplente .Segundo Feitosa, os tucanos permanecerão alinhados com o grupo do governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT).



PL

O partido do presidente Jair Bolsonaro atraiu dois recentes nomes nesta semana, a dos vereadores Carmelo Neto e Priscila Costa, vindos, respectivamente, do Republicanos e do PSC. Desde que Bolsonaro se filiou ao partido, aliados do presidente no Ceará têm migrado para a sigla, presidida pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Já se filiaram os deputados estaduais André Fernandes, Delegado Cavalcante e os pré-candidatos a deputados federais Coronel Aginaldo e Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde. Permanecem na legenda a deputada estadual Dra. Silvana e o deputado federal Dr. Jaziel.



MDB

No dia 24 de março, o deputado estadual Nelinho anunciou sua saída do PSDB para integrar o MDB no Ceará. O parlamentar é pré-candidato a deputado federal e mudou de partido em articulação comandada pelo ex-senador Eunício Oliveira (MDB), também candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados.

O MDB também filiou recentemente as vereadoras de Juazeiro do Norte, Jacqueline Gouveia e Auricélia Bezerra, tornando-se, assim, a segunda maior bancada do Legislativo do município. Com a entrada das vereadoras, a legenda passa a ter quatro representantes na Câmara Municipal de Juazeiro.



A filiação foi articulada pelo deputado estadual David Macedo, o Davi do Raimundão, que destaca o atual momento do partido de fortalecimento das bases. Jacqueline e Auricélia são pré-candidatas à Assembleia cearense e passaram a integrar o MDB na atual fase da legenda de atrair filiados.

Tags