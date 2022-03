PSD confirma pré-candidatura de ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, a deputado federal

O PSD no Ceará confirmou, nesta terça-feira, 30, a pré-candidatura do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, a deputado federal neste ano. Nas eleições de outubro, a esposa do ex-gestor e deputada estadual, Érika Amorim, também anunciou sua pré-candidatura para permanecer na Assembleia Legislativa do Ceará.

O anúncio aconteceu após diálogos com o presidente do PSD no Ceará, Domingos Filho. Nas redes sociais, o ex-vice-governador publicou uma foto ao lado do seu filho, o deputado federal Domingos Neto (PSD), e dos novos pré-candidatos.

Nos últimos dias, o PSD também recebeu novos nomes para integrar a legenda. É o caso do deputado estadual Fernando Hugo, que está em seu oitavo mandato na AL. O parlamentar era filiado ao Progressistas. Também passar a integrar os quadros do partido Lucílvio Girão. O ex-vereador disputou em 2002 as eleições para deputado estadual, cargo que ocupa até hoje.

As movimentações acontecem durante a temporada de troca-troca de partidos entre políticos, chamada de "janela partidária", que se abre por 30 dias em cada ciclo eleitoral e permite a mudança de legenda sem que isso implique infidelidade partidária e consequente perda de mandato. Neste ano, o período de troca partidária fica aberto de 3 de março a 1º de abril.

