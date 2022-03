PSDB Ceará filia nomes para compor chapa de deputado estadual nesta quarta, 23; veja lista

O PSDB Ceará realiza na manhã desta quarta-feira, 23, evento de filiação, com a presença da chapa de pré-candidatos a deputado estadual nas eleições de outubro próximo. Entre os nomes que chegam para compor os quadros tucanos estão o deputado estadual Gordim Araújo, vindo do Patriota, e o suplente de deputado Delegado Diego, que veio do PTB.

O vereador Jorge Pinheiro (Fortaleza) e a secretária de governo de Caucaia, Emília Pessoa, que já compõem os quadros do PSDB, também foram anunciados como pré-candidatos a deputado estadual pela legenda.

Na última segunda-feira, 21, o senador Chiquinho Feitosa (PSDB) se filiou ao partido em evento com presença do senador Tasso Jereissati (PSDB), de quem ele é suplente. Segundo Feitosa, os tucanos permanecerão alinhados com o grupo do governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT).



"Nós reconhecemos o belo trabalho que o governador Camilo faz. E o que tem passado o Ceará nesses últimos anos com os governos que teve. Então, nós não podemos andar para trás", disse ao filiar-se. O principal adversário do grupo até o momento é o deputado federal licenciado e pré-candidato ao governo do Estado, Capitão Wagner, que venceu disputa com Chiquinho pelo comando do União Brasil no Estado.



Chiquinho também confirmou sua pré-candidatura a deputado federal pelos tucanos. Segundo o ex-senador Luiz Pontes, que deixará o comando do diretório cearense do PSDB para Feitosa, a meta é fazer quatro deputados estaduais e três federais em 2022.



Com informações do repórter Filipe Pereira.