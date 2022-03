Deputado João Jaime deixa União Brasil para se filiar ao PP

O encontro também contou com a filiação do prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola, e do prefeito do Município de Morada Nova, Wanderley Nogueira. O Progressistas luta contra as investidas do PSD

O deputado estadual João Jaime (PP) oficializou nesta terça-feira, 29, sua filiação ao Progressistas, durante evento na sede do partido em Fortaleza. O parlamentar aproveitou o período de janelas partidárias, que se encerra na sexta-feira, 1º de abril, para sair do União Brasil, comandado pelo pré-candidato ao governo do Estado Capitão Wagner.

Estiveram na solenidade de recepção os deputados estaduais Bruno Pedrosa, Zezinho Albuquerque e Leonardo Pinheiro, além do presidente estadual do PP, deputado federal AJ Albuquerque. O encontro também contou com a filiação do prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola, e do prefeito do Município de Morada Nova, Wanderley Nogueira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As novas filiações acontecem após PP perder para o PSD, na última segunda-feira, 28, os deputados estaduais Fernando Hugo e Lucílvio Girão. A legenda também conta com o desfalque do deputado apóstolo Luiz Henrique, agora filiado do Republicanos. As migrações ameaçaram os planos de Zezinho Albuquerque, pré-candidato ao Palácio da Abolição e que também busca manter apoio em caso de uma nova disputa à reeleição para a Assembleia Legislativa.

Com as mudanças, o PP conta agora com uma bancada de quatro parlamentares na AL-CE. A estratégia da legenda agora é de alerta, principalmente após as recentes investidas do ex-vice-governador Domingos Filho de fortalecer o PSD para as eleições de outubro. A preocupação é com um eventual esvaziamento do Partido Progressista.

Além das novas filiações, o PSD confirmou, nesta terça-feira, 30, a pré-candidatura do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, a deputado federal neste ano. Nas eleições de outubro, a esposa do ex-gestor e deputada estadual, Érika Amorim, também anunciou sua pré-candidatura para permanecer no atual cargo.