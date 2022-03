Luizianne se reúne com dirigentes do Psol no Ceará

Ex-prefeita está insatisfeita com rumo eleitoral do PT no Ceará

A deputada federal Luizianne Lins (PT) se reuniu nesta quinta-feira, 31, com dirigentes do Psol no Ceará. Ela é contra o apoio do PT a uma candidatura do PDT ao governo do Estado. Após defender candidatura própria, ela tem conversado com outras legendas e se cogita que ela possa trocar de partido. O prazo da janela partidária vai até esta sexta-feira, 1º.

Luizianne conversou com o presidente do Psol Ceará, Alexandre Uchôa, e com Técio Nunes, integrante da executiva nacional.

Técio disse ao O POVO que a conversa foi muito boa, mas não adianta nada sobre perspectiva de ela vir a se filiar. Ele disse que trataram da atual conjuntura e da pré-candidatura de Aelita Monteiro a governadora.

"Seria muito bom a Luizianne vir para o Psol", considera.

