Veja como será a posse de Izolda Cela como governadora do Ceará

Ela toma posse no sábado 2 de abril (02/04), com solenidades na Assembleia e no Palácio da Abolição

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) toma posse sábado, 2 de abril (02/04), como governadora do Ceará. Ela já exerceu o cargo interinamente e será a primeira mulher a ocupar a posição de forma efetiva. Ela assume com a renúncia do governador Camilo Santana (PT), que sairá para ser candidato a senador. A chamada desincompatibilização é obrigação para quem está em cargos públicos e será candidato. A exceção é para candidaturas à reeleição. No caso, Izolda tem possibilidade de ser candidata a um novo mandato.

Posse

A posse de Izolda será em sessão extraordinária e solene da Assembleia Legislativa, marcada para as 15h30min de sábado. A sessão será aberta com a presença mínima de 16 deputados estaduais, física ou virtualmente. Será lida carta de renúncia de Camilo e será dada posse a Izolda.

Transmissão do cargo

Após a posse oficial na Assembleia, Izolda seguirá para o Palácio da Abolição, onde haverá transmissão do cargo de Camilo para ela. A transmissão está prevista para ocorrer às 17 horas, com discursos de Camilo e de Izolda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags