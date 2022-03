União Brasil no Ceará encerra março com uma série de filiações; confira os principais nomes

A legenda ganhou uma série de novos nomes, entre eles parlamentares com mandatos em curso ou já encerrados, empresários e até uma ex-secretária do governo Camilo Santana

O deputado federal Capitão Wagner confirmou no dia 16 de março seu ingresso no União Brasil, partido que ele passou a comandar no Ceará para tentar a sucessão do Palácio da Abolição. Desde então, o parlamentar licenciado intensificou uma série de articulações para que o partido começasse a aumentar seus quadros.

Durante o período da chamada janela partidária, que se encerra nesta sexta-feira, 1º de abril, a legenda ganhou uma série de novos nomes, entre eles parlamentares com mandatos em curso ou já encerrados, empresários e até uma ex-secretária do governo Camilo Santana. Nesta quinta-feira, 31, confirmaram suas filiações o deputado federal Moses Rodrigues, de saída do MDB, o seu pai, Oscar Rodrigues, e o vereador Carlos Matos, de fora do PSDB.

Ainda nas articulações para aumentar a força da legenda no Ceará, Wagner diz ter conversas avançadas com Podemos, Avante, PSC, PL, PTB, MDB e PP. Em pelo menos três dessas legendas, há a intenção de se apresentar, também, candidaturas ao Governo do Estado. O PL, por sua vez, apresenta uma pré-candidatura ao comando do Palácio do Planalto, a do atual presidente Jair Bolsonaro. Já o Podemos não conta mais com o ex-ministro Sérgio Moro, agora integrante do União Brasil para tentar vaga na Câmara dos Deputados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira as filiações do União Brasil no Ceará:

Já estava no DEM ou PSL

Heitor Freire (deputado federal)

Saíram do PSDB

Danilo Forte (deputado federal)

Fernanda Pessoa (deputada estadual)

Roberto Pessoa (prefeito de Maracanaú)



Firmo Camurça (ex-prefeito de Maracanaú)

Argemiro Sampaio (ex-prefeito de Barbalha)

Carlos Matos (ex-deputado estadual)

Saíram do Pros

Sargento Reginauro (vereador)



Julierme Sena (vereador)

Márcio Martins (vereador)

Pedro Matos (vereador)

Soldado Noélio (deputado estadual)

Vaidon Oliveira (deputado federal)

Agripino Magalhães (suplente deputado federal)

Nelho Bezerra (suplente de deputado federal)



Saiu do Solidariedade



Heitor Férrer (deputado estadual)

Saiu do MDB

Moses Rodrigues (deputado federal)

Outros

Oscar Rodrigues (professor e pai de Moses Rodrigues)

Gaudência Lucena (empresário e ex-vice-prefeito de Fortelza)

Coronel Bezerra

Igor Lucena

Nicolle Barbosa (ex-secretária da SDE)



Tags