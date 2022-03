Bolsonaro está em Quixadá; assista ao vivo à visita do presidente ao Ceará

O presidente Jair Bolsonaro chegou a Quixadá na tarde desta quarta-feira, 23, onde lançará o programa "Força-Tarefa das Águas", que será voltado para todo o Nordeste. Assista ao vivo:

A comitiva passou pelo aeroporto de Fortaleza antes de seguir para o Sertão Central.

Segundo o vereador Carmelo Neto (Republicanos), a comitiva chegou com os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Ciro Nogueira (Casa Civil), Gilson Machado (Turismo), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral) e João Roma (Cidadania).

A solenidade em Quixadá está prevista para começar às 15 horas, na praça José Linhares da Páscoa.

A inauguração da central de abastecimento em Quixadá deve servir como exemplo a ser replicado nos outros estados contemplados. Segundo agenda oficial do governo, o evento deve ser encerrado por volta das 16 horas, com o presidente retornado para Brasília no mesmo dia.

