Chiquinho confirma PSDB na aliança do PDT no Ceará: "Não podemos andar para trás"

Chiquinho Feitosa está de volta ao seu aconchego, como cantou Waldonys no ato de retorno do empresário ao partido, realizado na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta segunda-feira, 21. O comitê de imprensa da Casa ficou intransitável, tomado por outros novos filiados, lideranças parlamentares e prefeitos(as) que foram cumprimentar ele e o senador Tasso Jereissati, ali presente.

Após não conseguir o comando do União Brasil, conquistado por Capitão Wagner (UB), o ex-deputado federal assinou filiação à agremiação tucana, da qual saiu para o antigo Democratas e na qual exerceu mandato de deputado federal (1999-2003).

O tempo fora do PSDB, como ele disse, foi para cumprir "uma missão" a mando de Tasso, cuja decisão é de não concorrer mais a mandatos eletivos - o que não significa sair da política, ele advertiu.

Segundo Chiquinho, o PSDB permanecerá na aliança liderada pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo senador Cid Gomes (PDT). No momento, o principal adversário do grupo é Capitão Wagner, pré-candidato de oposição ao governo do Ceará.

"Nós reconhecemos o belo trabalho que o governador Camilo faz. E o que tem passado o Ceará nesses últimos anos com os governos que teve. Então, nós não podemos andar para trás", disse, em referência ao adversário.

Chiquinho confirmou pré-candidatura a deputado federal. Segundo o ex-senador Luiz Pontes, que passará o bastão da direção tucana para ele, a meta do PSDB é fazer quatro deputados estaduais e três federais.

Na Assembleia Legislativa, a saída de Fernanda Pessoa para União Brasil, seguindo o pai e prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa, foi recomposta com a filiação de Gordim Araújo, ex-Patriota. Já na Câmara dos Deputados, a baixa foi Danilo Forte, que tomou o mesmo destino de Roberto e Fernanda. "Lamento, ele (Roberto) já tem o candidato dele, o Capitão Wagner", disse Luiz Pontes.

