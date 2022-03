"Maturidade política", diz Camilo sobre 1ª reunião do Conselho de Governadores do Ceará

O governador Camilo Santana (PT) realizou nesta segunda-feira, 21, a primeira reunião do Conselho de Governadores do Ceará. O encontro contou com a presença dos ex-governadores Ciro Gomes (PDT), Cid Gomes (PDT), Tasso Jereissati (PSDB), Lúcio Alcântara, Francisco Aguiar e Gonzaga Mota. Também esteve presente vice-govenadora Izolda Cela, uma das pré-candidada do PDT ao governo estadual.

O conselho foi instituído em 2020, durante a pandemia da Covid-19 no Ceará, por meio da aprovação de projeto de lei na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Aprovado em julho do mesmo ano, o texto da proposta defendia a realização de suas reuniões anuais do grupo para o "compartilhamento de ideias e experiências sobre assuntos relevantes para o Estado do Ceará".

Ao comentar sobre o encontro, Camilo destacou que o objetivo do momento é de dialogar, "por mais que haja divergências ideológicas ou políticas", sobre os "inúmeros desafios" que o Ceará ainda deve vivenciar nas próximas gestões.

"A ideia do conselho é dialogar e ouvir as experiências de cada um (...) Acho que esse é o papel desse conselho, é reunir todos aqueles que deram a sua contribuição e que ainda darão pra que a gente possa superar os desafios do Ceará. A gente precisa sempre pensar nas políticas, não política de governo, mas política de estado, independente do governador que assuma o posto de líder, para que as políticas possam continuar", avaliou o governador.

Segundo Camilo, a criação do grupo demonstra a "maturidade política" e o "espírito público" do Ceará. "O estado do Ceará teve a sorte de ter gestores que mesmo com divergências políticas, ideológicas ao longo das campanhas, ao longo do tempo, mas mostra um pouco a maturidade política do Ceará, o espírito público de sempre olhar para o estado. Então, acho que o exemplo que nós estamos dando aqui hoje pro Brasil, para os outros estados, mostra exatamente o pensar que a política precisa ser feita sempre pra olhar como um todo pro estado, respeitando a pluralidade", completou o petista.

O primeiro encontro entre os ex-governadores teve como objetivo a promoção de um diálogo sobre o Projeto Ceará 2050. Considerado um plano de desenvolvimento a longo prazo, tendo os territórios e regiões como parte estratégica, Camilo reforçou que a proposta de governança inteligente deve ser uma ferramenta continuada e com plataforma digital.



O governador afirmou que a plataforma foi construída e liderada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), "ouvindo toda a sociedade setores produtivos, academia e a sociedade civil". "É um documento importante pra guiar os passos que nós queremos chegar ao Ceará nos próximos trinta anos. É um documento rico e baseado em algumas experiências de outros países e no Fortaleza 2040. Também foi uma experiência aqui na Capital e que sirva de instrumento pra que os próximos gestores e governadores possam ter como um guia na execução", destacou o chefe do Executivo estadual.

Informações do repórter Vitor Magalhães