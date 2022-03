Recém-tucana, ex-primeira-dama de Fortaleza diz que PSDB no Ceará é "um dos melhores do Brasil" 

A ex-primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano, comentou, nesta segunda-feira, 21, sobre sua filiação ao PSDB no Ceará. A pré-candidata a deputada estadual esteve na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) em evento de filiação do senador Chiquinho Feitosa (UB), ex-líder do DEM cearense, também ao PSDB. Atual suplente de Tasso Jereissati no Senado Federal, o empresário também já foi empossa como presidente estadual da agremiação.



Segundo Herculano, por não possui "padrinho político", sua filiação passou por um processo "de muita confiança" com o PSDB. "Era preciso que eu tivesse uma relação de muita confiança com o partido a qual eu ia me filiar pra que eu eu me sentisse apoiada, até porque eu não tenho padrinho político", avaliou. Natália admitiu admiração por Tasso Jereissati e disse ter decidido acompanhar Chiquinho Feitosa devido sua relação de amizade e afinidade pelo senador.

Sobre o novo partido, a pré-candidata destacou o objetivo de trazer um "PSDB repaginado" e de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). "Porque o PSDB significa uma direita que não é uma direita maléfica, não é essa direita do retrocesso que a gente tem medo. Antigamente nas famílias tinha gente de direita e dizia todo mundo ia pro mesmo Natal (...) Então, acima de tudo a gente tem que se unir é para derrotar esse governo que aí está, esse governo de retrocesso, de preconceito, misógino e eu acredito que o PSDB Ceará é o PSDB dos melhores do Brasil", destacou.

Ainda nesta segunda, ao repórter Carlos Holanda, a futura tucana afirmou que os diálogos em torno de sua campanha e a promoção de um "novo conceito de PSDB" envolvem conversas entre Tasso Jereissati e Cid Gomes, representando o grupo dos Ferreira Gomes.



Ex-esposa do prefeito José Sarto (PDT), Natália trabalha em ações favoráveis ao movimento LGBTQIA+, à igualdade de gênero, ao fim da violência contra a mulher e os animais. Sobre o desafio de iniciar uma campanha em meio a diversas pré-candidaturas já postas para a Assembleia Legislativa do Ceará, Herculano projetou que o caminho não será fácil, principalmente na conquista de votos pelo interior.

"A gente sabe que a quantidade de votos é bem grande e eu tenho muito voto de imagem em Fortaleza, mas no interior eu não tenho tanta cobertura assim, mas o grupo vai sentar, a gente vai conversar, vamos chegar a um entendimento e eu acho que vai dar tudo certo", finalizou a ex-primeira-dama.



Ex-esposa do atual prefeito de Fortaleza apareceu na campanha do pedetista ao Paço Municipal, em 2020, ao lado da cachorra Marion. Foram presenças recorrentes nas peças de campanha do pedetista. No Instagram, há uma página em apoio a ela, intitulada "time Natália Herculano", cuja primeira publicação é de dezembro de 2020.

A filiação acontece no momento em que tucanos do Ceará promovem uma grande migração ao partido recém-criado União Brasil, a partir desta terça-, 22, oficialmente sob o comando do pré-candidato da oposição ao governo estadual, Capitão Wagner. Nos próximos dias, o UB deve filiar os deputados estaduais Fernanda Pessoa e Nelinho, o deputado federal Danilo Forte, além do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.





Com informações do jornalista Carlos Holanda