Sarto nega que escolha do PDT para Governo do Ceará vá deixar arranhões

A candidatura que o PDT escolher para disputar o Governo do Ceará não vai causar "arranhões" na legenda. A opinião é do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), apoiador de Roberto Cláudio na disputa interna. Além do ex-gestor da Capital, a discussão pedetista gira em torno de Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa), Izolda Cela (vice-governadora) e Mauro Filho (deputado federal).

"Não deixa (fissuras), de forma nenhuma. Quem está nesse processo da vida pública, sabe que está na vida pública para servir, né? Eu tive, fui vereador, presidente de Câmara, e estou para jogar na posição que escalarem", afirmou Sarto durante vistoria a obras de retomada do Estádio Presidente Vargas, em reta final.

Sobre o assunto Gramado do PV está pronto para receber jogos, garante prefeito de Fortaleza

Sarto defende hospital de campanha do PV: "Uma vida não tem preço"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O quadro deve ser definido no tempo definido por lei, acho que não tem pressa, o PDT tem a felicidade de ter excelentíssimos nomes, tanto como foi para a escolha do candidato a prefeito, que nós tínhamos cinco, mas tínhamos mais quadros que isso", disse o prefeito, referindo-se ao processo que lhe escolheu candidato em 2020.

O discurso da unidade tem sido usado com frequência durante a disputa interna pela qual a legenda passa. Na última segunda-feira, 14, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, apertou a tecla da união em entrevista ao O POVO para falar do panorama pedetista no Ceará.

Nessa altura da pré-campanha, Roberto Cláudio e Izolda Cela são nomes em posições de maior destaque. Se RC dispõe do apoio do atual prefeito, Izolda assumirá o Governo do Ceará em abril e nele se fortalecerá para a disputa.



É a tese do deputado federal André Figueiredo, que dirige o PDT no Ceará. Como disse ao O POVO na última sexta-feira, 11, no encontro do PDT em Pacajus, a atual vice-governadora tem tendência de disputar a reeleição, "caso queira". A caneta da administração estadual, avaliou, será um diferencial perante os demais pré-candidatos.

Evandro Leitão é próximo de Camilo e foi alçado a posições de destaque na Assembleia com velocidade. De líder do governador no Parlamento a presidente da Casa em dois mandatos. Mauro Filho é o principal assessor econômico de Ciro Gomes, pré-candidato trabalhista à Presidência.

Para Sarto, o momento não é de pressa. "O PDT é hoje como as areninhas", brincou, "um celeiro de talentos políticos, liderados pelo nosso pré-candidato Ciro Gomes e pelo Cid, que hoje é senador do Estado."

Questionado se o apoio manifestado a RC no último dia 3 é o sentimento da bancada de vereadores, Sarto respondeu que expressou uma "opinião pessoal". Foi como também definiu o governador Camilo Santana (PT).

"Ao meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência e conhece o Ceará é o ex-prefeito Roberto Cláudio. Os outros todos fazem algo que é excelente para qualquer partido e eu considero que o Roberto, para mim, foi o maior prefeito dessa história da cidade", disse Sarto no Paço Municipal, dia 3.

Tags