Se aproxima o dia de votação das Eleições de 2022 e crescem as expectativas quanto às disputas para cargo de governador do Ceará. Veja prováveis candidatos no CE

As próximas eleições gerais do Brasil acontecem neste ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas ao governo do estado do Ceará, que atualmente tem como governador Camilo Santana (PT), que já está em seu segundo mandato e não pode concorrer a mais uma reeleição.



Eleições Ceará 2022: quando e como será?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.



Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos.

Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa. A justificativa pode ser realizada pelo aplicativo e-título 2022, disponível para android e iOS.

Eleições Ceará 2022: candidatos a governador do CE

Os pré-candidatos ao cargo de governador do Ceará já começaram a surgir com propostas aos cidadãos. E, vale ressaltar, que é possível averiguar os antecedentes políticos de todos os candidatos no o site da Câmara dos Deputados.

Eleições Ceará 2022: Adelita Monteiro (Psol)

O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) apresentou a pré-candidatura de Adelita Monteiro ao Governo do Ceará. A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual. Ela é uma das fundadoras da legenda socialista no Estado, atual secretária-geral do Psol, além de comunicadora popular e artesã.



Eleições Ceará 2022: Capitão Wagner (Pros)

Wagner Sousa Gomes, o Capitão Wagner, lançou sua pré-candidatura ao cargo de governador do Ceará em maio do ano passado. Recentemente, em 2020, ele perdeu a disputa para Prefeitura de Fortaleza no segundo turno para José Sarto. Atualmente, ele é deputado federal.

Eleições CE 2022: possíveis candidatos do PDT

Evandro Leitão: em 2018, foi eleito deputado estadual do Ceará pelo Partido Democrático com 83 486 votos e está no segundo mandato consecutivo de deputado estadual. Foi eleito, também, 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2019-2020.

Izolda Cela: professora, psicóloga e política brasileira. Atualmente exerce o cargo de vice-governadora do Estado do Ceará.

Mauro Filho: Economista pela Universidade de Brasília e doutor pela Universidade Vanderbilt trabalhou no Banco BMC e é professor concursado da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Roberto Cláudio: foi filiado ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e prefeito da cidade de Fortaleza. Cláudio é médico sanitarista com PhD em saúde pública pela Universidade do Arizona.

