"Cada um tem uma qualidade diferenciada", diz Lupi sobre pré-candidatos do PDT no Ceará

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi não sinalizou preferência por uma das quatro pré-candidaturas do partido ao Governo do Ceará. Ao O POVO, ele afirmou que "cada um tem uma qualidade diferenciada".

"(...) será um debate igual fizemos para a Prefeitura de Fortaleza, ao final, com unidade, veremos o melhor nome", disse o dirigente sobre Roberto Cláudio (ex-prefeito da Capital), Izolda Cela (vice-governadora), Mauro Filho (deputado federal) e Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa).

LEIA TAMBÉM: "Izolda tem tendência, caso queira, de ser postulante à reeleição", diz presidente do PDT cearense



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Perguntado sobre o que será determinante para a escolha final, o ex-ministro afirmou que pesquisas qualitativas e quantitativas, nível de qualidade dos debates, consulta às lideranças, "dentre outras questões".

A pesquisa qualitativa busca mais uma compreensão sobre o pensamento do eleitor do que uma aferição numérica do potencial eleitoral de cada postulante.

As perguntas do questionário são abertas, para diagnosticar as principais demandas do eleitorado e guiar a escolha de um perfil que tenha mais chances de convencer que pode atendê-las.

Sobre o assunto PDT chega ao 10º encontro regional com pré-candidatos; faltam dois

Lula, Ciro e outros políticos cobram elucidação do caso Marielle Franco, aberto em 2018

Tags