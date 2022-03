PDT chega ao 10º encontro regional com pré-candidatos; faltam dois

O objetivo é finalizar os encontros com uma noção mais amadurecida sobre quem deve representar o governismo na disputa da sucessão de Camilo Santana no Governo do Estado

O PDT do Ceará chegou ao 10º encontro regional realizado com pré-candidatos ao Governo do Ceará. Agora, faltam dois eventos em municípios ainda não definidos. Na última sexta-feira, os trabalhistas se reuniram em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza. Nesse sábado, foi a vez de Paracuru, a 90,8km da Capital. A ideia é ouvir as bases sobre virtudes e falhas do projeto político iniciado por Cid Gomes (2006–2014) e continuado por Camilo Santana (2015–2022).

A disputa interna começa a afunilar, com demonstrações explícitas e implícitas de preferências. Prefeito de Fortaleza, Sarto defendeu abertamente candidatura Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. André Figueiredo, presidente do PDT no Ceará, não manifestou apoio à vice-governadora do Ceará, Izolda Cela, mas destacou que, como governadora, ela tem tendência de postular a reeleição, caso queira.

"Vai ser esse processo, nós estamos sentindo. Estamos, acima de tudo, trabalhando na perspectiva de que o melhor desse processo para enfrentar nosso possível adversário será o escolhido", disse Figueiredo.

Os encontros são também meio de tornar os quatro pré-candidatos mais conhecidos e medir a aceitação de cada um nesses ambientes. Além de Izolda e Roberto Cláudio, Evandro Leitão (presidente da Assembleia) e Mauro Filho (deputado federal) estão no páreo.

A dinâmica é liderada pelo senador Cid Gomes (PDT), segundo quem pesquisas de opinião e aceitação dos aliados também serão fatores determinantes para a escolha.

"Nosso partido sempre priorizou o diálogo e a formação de novas lideranças e, antes mesmo do período eleitoral, já começamos a discutir com o povo cearense os projetos para que o Ceará siga sendo exemplo de educação, saúde e boa governança. Saber ouvir as pessoas é parte muito importante do sucesso desse projeto", publicou o perfil do ex-governador no Instagram.

No encontro de Pacajus, Cid tinha uma prancheta à mão com relação das lideranças que estiveram presentes. Ele também fazia anotações à medida em que ouvia os participantes falarem da realidade política de cada município. Duas das principais perguntas foram: em quem vão votar para deputado estadual e para deputado federal.

Principal estrategista do PDT no Ceará, o senador também fez questionamentos aos participantes sobre a realidade política de cada município. A um deles, disse: "Eu pergunto, mas eu já sei", evidenciando que tem o mapa político do Estado na ponta da caneta.

Antes de chegarem ao local do encontro, os pré-candidatos estiveram reunidos na fazenda do prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT). Enquanto isso, uma profusão de mosquitos tomava o ambiente do encontro. As luzes foram desligadas na tentativa de dispersar os insetos. Ali, alguns já se permitiam uma cerveja ao som de música popular brasileira.

