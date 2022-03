Izolda sobre assumir governo: "Minha expectativa é garantir sequência das realizações"

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) comentou, na noite desta sexta-feira, 11, a expectativa para a provável gestão à frente do governo do Estado, que ela deve assumir a partir de abril. "Essa situação realmente se realizando e o governador Camilo Santana (PT) decidindo por atender a essa convocação para que siga outras missões, eu penso que é um sentido de responsabilidade que se intensifica". Camilo já foi apontado pelo próprio partido e por forças aliadas como nome para concorrer ao Senado.

"É um governo de que eu participo há mais de sete anos e estou integralmente dedicada a isso, estou ajudando naquilo que posso, acompanhando as situações, lidando com as grandes dificuldades que nós superamos. Minha expectativa e o que mais me desafia é poder garantir a sequência das realizações, as entregas com as quais nós nos comprometemos até o final dessa gestão", disse Izolda.

Ela participa, ao lado dos outros pré-candidatos, do encontro do PDT em Pacajus.

